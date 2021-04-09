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HaberlerMüzikKenan Doğulu'nun 'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında - Magazin haberleri
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Kenan Doğulu'nun 'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında

Kenan Doğulu'nun son stüdyo albümü 'Vay Be'nin beşinci klibi 'Boğazımdan Geçmiyor' yayınlandı. Kaan Ran Özsoy'un yönetmenliğini üstlendiği proje, sanatçı için daha önce çekilen 'Dön Gel' ve 'Sorma' parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor

Kenan Doğulu'nun 'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında - Magazin haberleri
'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun stüdyo albümü 'Vay Be'nin beşinci klibi 'Boğazımdan Geçmiyor' tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.

Kaan Ran Özsoy'un yönetmenliğini üstlendiği 'Boğazımdan Geçmiyor' klibi, sanatçı için daha önce çekilen ve Ida Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, 'Dön Gel' ve 'Sorma' parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor.

Klip, Tokyo'da, yakın gelecekte ve cyberpunk bir dünyada geçiyor. Sanatçının duygularını, yalnızlık hissini destekleyecek şekilde tasarlanmış distopik bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlandı.

Klip, uzun zamandır ayrı kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği kız arkadaşı ile ilgili gizemli bir mesaj alan sanatçının, bu mesajın sonunda gördüğü bir sembolün etkisi ile kız arkadaşını bulmayı planladığı bölgelere doğru yola çıkması ile başlıyor. Arayışı istediği gibi gitmezken yolda karşılaştığı diğer sembollerin aslında kendisini farklı bir oyuna dahil ettiğini fark ederek şehirde dolaşması ile devam ediyor.

Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini yapan Kaan Ran Özsoy aynı zamanda konsept tasarımlarını ve CGI sahnelerini de hazırladı. Tamamen green screen'de çekilen klibin yapımcılığı İlkay Akartuna ve post prodüksiyon yönetimini Eda Semiz üstlenirken, Kenan Doğulu’nun kostümü Merve Kırşan tarafından tasarlandı.

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