Tv ekranlarında yaptığı bilgi yarışmasıyla herkesin ilgisini toplayan Kenan Işık, 4 yıl önce geçirdiği talihsiz kaza sonucunda bitkisel hayata girmişti. Yurt dışında tedavi gören Işık'ın sağlık durumu vatandaşlarca merak ediliyor. Peki Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık’ın tam adı Yusuf Kenan Işık’dır. Devlet Demiryolları’ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık, aslen Giresunlu bir ailenin çocuğudur. ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu.Orta okul öğrenimi sırasında Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini sırasında Ankara’da okurken ise Meydan Sahnesi’ne girmiştir. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı.

Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30’un üzerinde ödül aldı.

1996 yılında “İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni” olarak atandı Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 2000 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur.

ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları yaptı. “Uluslararası Tiyatro Enstitüsü” (ITI) ve “Türk Oyun Yazarları Derneği”nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde “Kültür ve Sanat” üzerine yazdığı yazıların yanı sıra “Yeni Yüzyıl”, “Yeni Bin Yıl” ve “Akşam” gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda çeşitli kitaplarda “Kültür ve Sanat” üzerine bölümler yazdı. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarda moderatör ve konuşmacı olarak görev aldı. 2002- 2005 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

“Behçet Bey’in Fötr Şapkası”, “Bebek Uykusu”, “Olmayan Kadın”, “Aşk Hastası” oyunlarının yanı sıra “Keloğlan ve Zülfüsarı” adlı bir de çocuk oyunu yazdı.

Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın “Huzur”, Karen Blixen‘in “Ölümsüz Öykü” adlı yapıtlarını ve Turhan Selçuk‘un “Abdülcanbaz” adlı çizgi romanını oyunlaştırıp sahneye koydu.

“Bebek Uykusu” ve “Olmayan Kadın” oyunları ile “Kültür Bakanlığı” en iyi oyun yazarı ödülü, “Behçet Bey’in Fötr Şapkası” ile İş Bankası oyun yarışmasını, “Keloğlan ve Zülfüsarı” adlı oyun ile TBMM çocuk oyunları yarışmasından mansiyon, “Olmayan Kadın” ile “Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa Ödülü”nü kazandı. “Huzur” ise “Türk Yazarla Birliği”nin en iyi uyarlama ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu en iyi oyun ödülünü aldı.

Eski adıyla Kim Beş Yüz Milyar İster? olan Kim Beş Yüz Bin İster? “En son şekli ile de kim milyoner olmak ister?” adlı yarışma programının sunucusu olarak daha geniş kitle tarafından tanındı.

Oyun yazarlığının yanı sıra yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülerek, iki kez “Kültür Bakanlığı” en iyi yönetmen, “Ulvi Uraz” en iyi yönetmen, iki kez “İsmet Kuntay” en iyi yönetmen, “Oyun Yazarları Derneği” en iyi yönetmen, “Makedonya Festivali”nde jüri özel ödülünü, Nazım Hikmet’in “İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu” oyunu ile “Türkiye Eleştrimenler Birliği” ödülünü, “Avni Dilliğil” en iyi yönetmen ve yine Aziz Nesin‘in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” oyunu ile “Avni Dilligil” en başarılı prodüksiyon ödüllerini kazandı.

2 Kasım 2009 de GYTE (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü )Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü” ile ödüllendirdi.

“Araf Yazıları”, “Geçti Gitti Kirpiklerimin Arasından”, “Uyarlama Oyunları” ve “Tiyatro Oyunları” adlı kitapları ve şiir kaseti var.

2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığında Müşavir olarak görev aldı. 2008 yılında bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Hala İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sanat Danışmanığı ve ATV’de İcra Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Beril Işık’la evli. Ahmet ve Mehmet adlarında iki çocuğu var.

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kenan Işık’ın sağlık durumu son zamanlarda vatandaşların merak ettiği bir konu haline geldi. 4 yıl önce spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçirmiş ve o günden itibaren komada olan usta sanatçı Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı şu an ise tedavisi evinde devam ediyor. Kenan Işık, bitkisel hayatta olduğundan yaşamsal faaliyetlerini yerine getiremiyor.

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