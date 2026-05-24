        Kenan Karaman: Futbolu Schalke 04'te bırakmak istiyorum

        Kenan Karaman: Futbolu Schalke 04'te bırakmak istiyorum

        Almanya Bundesliga'ya yükselme başarısını gösteren Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, geleceğiyle ilgili konuştu. Kariyerini Schalke 04'te tamamlamak istediğini belirten Karaman, "Hayalimdeki senaryo, kariyerimi Schalke'de sonlandırmak. Futbol kariyerim bittikten sonra da Ruhr bölgesinde kalmayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 17:42
        "Futbolu Schalke 04'te bırakmak istiyorum"

        Almanya Bundesliga'nın yeni ekibi Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman, verdiği röportajda kariyerini Mavi Beyazlılar'da noktalamak istediğini aıkladı.

        "KARİYERİMİ SCHALKE 04'TE BİTİRMEK İSTİYORUM"

        Alman ekibiyle Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren ve takımın önemli isimlerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Schalke'de sonlandırmak istediğini söyledi.

        Schalke ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, "Hayalimdeki senaryo, kariyerimi Schalke'de sonlandırmak. Futbol kariyerim bittikten sonra da Ruhr bölgesinde kalmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

        Schalke'de birlikte forma giydiği 40 yaşındaki Edin Dzeko'yu örnek aldığını dile getiren Kenan Karaman, "Edin Dzeko'yu örnek alıyorum. Eğer o 40 yaşında hala oynuyorsa, ben de oynamak isterim." dedi.

        SCHALKE 04 PERFORMANSI

        Schalke'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Kenan Karaman, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

