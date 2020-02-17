Kenan yaptığı açıklamada, "Real Betis ile artı bir yıl daha kontratım var. Zaman gösterecek ama hedefim yine İspanya'da kalmak." dedi.

Real Betis ile yola devam etmek istediğini de belirten 24 yaşındaki basketbolcu, "Takımımın büyük yatırımlar yapmak istediğini biliyorum. Birkaç sezon sonra Avrupa Ligi takımı olmak istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında oynamayı daha önce de düşündüğünü vurgulayan Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspanya'ya çok alıştım. İlk senem ve yurt dışında olmak farklı geldi. Türkiye'den de transfer teklifleri geldi. Birkaç olay oldu ve transfer gerçekleşmedi. Daha önce de İspanya'ya gitmek istedim, böyle bir fırsat gelince de kaçırmak istemedim."

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Geçen sezon Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen Kenan, İspanya'da iyi bir deneyim yaşadığına dikkati çekerek, "Geçen sezon Dusko Ivanovic ile de iyi sezon geçirdim. Bu sezon farklı ligde, farklı oyun tarzıyla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu süreçten çok memnunum. Daha iyi olmam gereken yerler ve bazı maçlar var. Bu süreçte önemlisi hem mutlu olmak hem sağlıklı olmaktır. Kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Takımı Real Betis'in İspanya 1. Ligi'ne yeni çıktığını hatırlatan Kenan, şunları kaydetti:

"Daha önce Sevilla adıyla ligde yer alıyordu. Birçok genç oyuncunu parlamasına neden olan bir takım. Porzingis bu takımdan NBA'ye geçti. Birkaç oyuncu daha Avrupa Ligi'ne sıçradı. İkinci lige düşmüşlerdi tekrar birinci lige çıktılar. Amacımız ligde kalmak. Şu anki konumumuz iyi."

Yurt dışındaki kulüplerin Türk oyunculara bakış açısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kenan, "Ben Real Betis ile imzaladıktan sonra birkaç arkadaşım beni arayıp bundan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Kendilerinin de böyle deneyim yaşamak istediğini söylediler. Türk oyuncuların yurt dışına çıkmak istemediği yönünde bir algı var. Konuştuğum birçok arkadaşımın gitmek istediğini gördüm. Böyle bir deneyim yaşamak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da Türk oyuncular hakkında sık sık sohbet etme fırsatı bulduklarını anlatan Kenan, "İspanya'da Türk oyuncularının yetenekli olduğunu düşünüyorlar. Genç bir jenerasyon, A takıma çıktığında süre bulamıyorlar. Orada Türk oyuncular için pozitif düşünceler var." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin İspanya'da güçlü bir lig olarak değerlendirildiğini belirten Kenan, "Son zamanlardaki yükselişimizi takip ediyorlar. Düşük bütçeli takımlara ünlü isimler geldiğinde şaşırmıyorlar, bunun örneği çoğaldı. Avrupa kupalarında birbirleriyle karşılaşan iki ülke olarak takımlarımızın üstünlük sağladığını düşünüyorum. Saygı duyuyorlar." şeklinde konuştu.

"BEKLENTİLERİ KARŞILADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Kenan Sipahi, Real Betis'teki sorumluluklarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Takımımda çok iyi skorerler var. Sezon başında Rivers bizimleydi, Zalgiris'e transfer oldu. Benim en büyük görevim takımı oynatmak. Ligde çok üçlük kullanılıyor, o doğrultuda en iyi organizasyonu sağlamaya çalışıyorum. Üçlüklerde kendimi geliştirmeye çalışıyorum, daha agresif olmaya çalışıyorum. Beklentileri karşıladığımı düşünüyorum. İki oyun kurucu görev alıyoruz ve ortalama 20 dakika oynuyorum."

"KIRGINLIĞIM YOK"

Kenan, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmaması konusunda ise "Her oyuncu A Milli Takım'da oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Buradayken de her zaman hep kendi adımı kadroda görmek istedim. Bazen verilen kararlar başka oluyor, saygı duymak gerekiyor. Kendinizi daha çok geliştirip ispatlamanız gerekiyor. Kırgınlığım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Genç basketbolcu, A Milli Takım'ın FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç'i yenerek elemelere ikide iki yaparak başlayacağına inandığını dile getirdi.

Milli takım aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Shane Larkin'in durumuna değinen Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Avrupa'nın en formda oyuncusu. Wilbekin de aynı şekilde Avrupa Ligi'nde iyi sezon geçiriyor. İkisinin de oyun tarzları aynı gibi. Larkin de aynı katkıyı verecektir. Larkin'in bu sene oynadığı oyun son sezonlarda hiç görülmedi. Türk halkının heyecanlı olacağına inanıyorum."

Basketbol kamuoyunun devşirme oyuncu yerine Türk oyuncusunun oynama beklentisi konusundaki soru üzerine Kenan, "Her ülkenin böyle beklentisi vardır. Federasyon, iyi yakalanmış jenerasyonda bir eksik parça görüp tamamlamak isteyebilir. Rusya'nın açığı vardı, Holden ile şampiyonluk yaşadılar. Slovenya şampiyon olduğu sezonda 4 numara devşirdi. Ülkenin ihtiyacına bağlı ya da eksik hissedilen yere bağlı. Türk oyuncular için bu durumu kabullenmeyip daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk takımların Avrupa kupalarındaki performanslarına değinen Kenan, sözlerini şöyle tamamladı:

"TOFAŞ, üç İspanyol takımıyla aynı gruptaydı, onları izleme fırsatı oldu. Anadolu Efes bu sene beklenmiyordu ama geçen sezonun sonlarına doğru böyle bir şey gerçekleştirebileceğini gösterdi. Avrupa Ligi'nin son senelerdeki en dominant takım olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de geçen seneden başlayan sakatlık vardı, yeni oyuncuların gelmesiyle sıkıntı yaşadılar. Avrupa Ligi'nin sonlarına yaklaşırken Fenerbahçe'nin de yukarı çıkacağını düşünüyorum. Hiçbir takımın play-off'ta karşılamak istemeyeceği takım olacaktır. İki takımın da dörtlü final yapacağını düşünüyorum."