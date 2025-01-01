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        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız'dan Fatih Terim'e ziyaret - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'dan Fatih Terim'e ziyaret

        Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:43
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        Kenan Yıldız'dan Fatih Terim'e ziyaret!
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        Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, milli futbolcu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.

        Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

        Fatih Terim, paylaşımında, "Ziyaretin için teşekkürler sevgili Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.

        Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

        FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

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