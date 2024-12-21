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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız: En iyi futbolcu olmak istiyorum - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: En iyi futbolcu olmak istiyorum

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:33
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        Juventus forması giyen milli gururumuz Kenan Yıldız TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kenan "Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum" dedi.

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        Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farkı değerlendiren Kenan "Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum." dedi.

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        "UZUN BİR KARİYER VAR ÖNÜMDE"

        "Vücut zaman içinde kendisi gelişiyor bence. Çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim artıyor. Bence her şeyde kendimi geliştirmeliyim. Fizik olarak, teknik olarak hepsinde gelişebilirim. Uzun bir kariyer var önümde. Umarım bu gelişimi sağlarım."

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        "ARKAMDA ONUN GİBİ BİRİSİ OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

        "Thiago Motta çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi birisi. Benim spesifik özelliklerimin gelişmesi için bana yardımcı oluyor. Benimle konuşuyor. Arkamda onun gibi birisi olduğu için mutluyum"

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        "KENDİME ÖZGÜ BİR STİLİM VAR"

        "Manchester City maçından sonra Del Piero ile röportaj yaparken yoğun duygular yaşadım. Röportaja geldiğimde onu gördüm. Çok farklı bir aura. Onunla konuşmak çok iyiydi. Çocukluk dönemimde birçok kişi gibi ben de çek efsaneleri seyrettim ama benim kariyerimin temel kahramanı Del Piero. O biraz farklı, ben biraz daha kalıplı bir oyuncuyum. Onun yaptıklarını bazen yapmaya çalışıyorum ama benim kendime özgü bir stilim var"

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        "BİR GÜN EN İYİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

        "Kyle Walker karşısındaki performansımdan tabii ki gurur duyuyorum ama başka oyuncularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çok iyi bir oyuncu, dünyanın en iyi savunmacılarından. Öyle birine karşı oynadığım için çok mutluyum. Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Elimden geleni yapacağım. Sağlıklı kalmak ve ailemle olmak önemli, gerisi kalır."

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        "EN İYİ ARKADAŞIM CAN UZUN"

        "En iyi arkadaşım Can Uzun. Milli takımda Hakan ağabeyim var, Arda var... Herhangi birisini söylemek istemiyorum çünkü çok var. Ama en iyi arkadaşım Can Uzun."

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