Kendall Jenner 'Kürk Mantolu Madonna'yı okuyor

Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yaptı. 30 yaşındaki model, Güneş Takvimi'ne göre 2026 yılının 4 Şubat'ında başlayan 'Ateş Atı Yılı' ile ilgili görselleri Instagram'ında yayınladı.

Jenner'ın "Ateş Atı Yılı" notuyla paylaştığı görseller, günlük hayatına ve kendisine ait fotoğraflardan oluşuyordu. Fotoğraflar arasında en dikkat çekici olanı, Jenner'ın okuduğu kitap oldu.

Filistin asıllı bir Amerikalı olan ünlü model, Sabahattin Ali'nin, ülkemizde de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, dünyada pek çok dile çevrilen, 'Kürk Mantolu Madonna' kitabına sayfasında yer verdi.

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı romanında, dokunaklı bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Penguin tarafından 2016’da İngilizce yayımlanan roman, geöen yıl İngiltere'de 30 bin kopya sattı.