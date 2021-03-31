"YAKINDA BIRAKILABİLİR"

Belgelere göre; ünlü model, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu ancak yakında bırakılabileceğini de ifade etti.

Artık Kendall Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, mankene, en az 100 metre uzakta durmak zorunda.