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Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

TRT 1'in ilk bölümüyle ilgi uyandıran yeni dizilerinden Kendi Düşen Ağlamaz, bu akşam 2. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile ilgili tüm ayrıntıları derledik!

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  • Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    Perşembe günleri ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz dizisi için bugün 2. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

     
  • Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

    Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir.

    Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.
  • Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI

    Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

    Selen Soyder - Sinem Devran

    Eylül Tumbar - Alize Soner

    Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

    Berat Yenilmez - Kadir

    Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

     

    Yonca Şahinbaş
  • Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    Serhan Onat - Alp Demirkan

    Sema Çeyrekbaşı

    Yiğit Kalkavan - Rıdvan

    Sait Genay

    Beste Yaralı

    Çağla Boz - Tuğçe

     

    Yiğit Kaan Yazıcı
  • Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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