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        Kendine zarar veren kişiye polis müdahalesi

        Bursa'da bir kişi, canlı yayında kendine zarar verince polis kapıyı kırıp evi bastı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:43
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        Kendine zarar veren kişiye polis müdahalesi
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        Bursa'da bir kişi sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler polisi aradı.

        İHA'nın haberine göre ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yayın esnasında kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yaşayan Ömer Köse, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı. Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 Ekiplerini aradı.

        KAPIYI KIRARAK GİRDİLER

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Köse'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

        O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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