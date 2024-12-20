Kendine zarar veren kişiye polis müdahalesi

Bursa'da bir kişi sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler polisi aradı.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yayın esnasında kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yaşayan Ömer Köse, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı. Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 Ekiplerini aradı.