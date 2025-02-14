Kendirci kardeşler'den 14 Şubat sürprizi
Şahin ve Zeliha Kendirci kardeşlerin 'Melekler İmza Topluyor' düeti, 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında
Unutulmaz şarkıların söz yazarı Hakkı Yalçın'ın arşiv niteliği taşıyan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' albümü birbirinden dev sanatçıların yorumuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Albümdeki şarkıların tüm sözlerini Hakkı Yalçın’ın yazdığı, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Niran Ünsal, Ayla Çelik, Serdar Aslan, Ferda Anıl Yarkın, Ozan Özkök, Ceyhun Çelikten, Selami Şahin, Sinan Özen, Gökhan Tepe gibi usta müzisyenlerin bestelediği eserlerden oluşan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' listeleri altüst etmeye aday. Birbirinden usta isimlerin en hit şarkıları seslendirdiği albümün çıkış şarkısı ise Şahin & Zeliha Kendirci kardeşlerin yorumuyla 'Melekler İmza Topluyor' oldu.
Müzik dünyasının yükselen yıldızları Şahin ve Zeliha Kendirci kardeşler 'Melekler İmza Topluyor' şarkısı ile yaptıkları sürpriz düet ile çok iddialı. İlk olarak 2011 yılında Alişan’ın yorumuyla herkesin gözdesi haline gelen şarkı bu kez Şahin ve Zeliha Kendirci kardeşlerin güçlü ve duygulu vokalleriyle herkesi büyüleyecek.
SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL AŞK DOLU DÜET
Hem sözleriyle hem de yeni düzenlemesiyle kalpleri fethetmeye hazırlanan 'Melekler İmza Topluyor' Kendirci kardeşlerin etkileyici yorumuyla dinleyenleri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşkın saf ve en derin hislerinde bir yolculuğa çıkaracak. Duyulduğu ilk andan itibaren herkesin heyecanla beklediği 'Melekler İmza Topluyor' düetinin sözleri Hakkı Yalçın, müziği ve yepyeni düzenlemesi Ceyhun Çelikten’e ait. Sürpriz düetin klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.
Şahin & Zeliha Kendirci 'Melekler İmza Topluyor' düeti Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 14 Şubat'ta tüm dijital platformlar Poll Production YouTube kanalında yayında.