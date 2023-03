AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden iki saat sonra bölgeye gittiklerini belirten Kurum, depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı koordinasyon merkezleri kurulduğunu, AFAD'ın koordinasyonunda 34 bin arama kurtarma personelinin çalışmalar yürüttüğünü, ilk etapta 360 binin üzerinde çadır kurulduğunu anlattı.

Konteyner kent kurulumuna da başlandığını, alt yapılarının hazırlandığını aktaran Kurum, çadırlardan en kısa zamanda konteynerlere geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

"BEŞ İLİMİZDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Daha önceki depremlerde 6 ay sonra konutları teslim etmeye başladıklarını dile getiren Kurum, "Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgelerindeki ağır hasarlı, yıkık binaların tamamının inşaat sürecini yürütmek." diye konuştu.

Kurum, beş ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ancak artçı depremlerin hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasına sebep olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 701 bin bina incelendi. Hasarlı, hasarsız bütün binalar incelendi. Bu, 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karşılığı 817 bin 748 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya da orta hasarlı olarak tespit edildi. Konut olarak baktığınızda 653 bin konutumuz acil, ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiş."

TOKİ'nin depremin meydana geldiği 11 ildeki 143 bin konutunda yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığını aktaran Kurum, buralardaki bir kişinin bile burnunun kanamadığını söyledi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin yaptığı binalar arasında orta ve ağır hasarlı birkaç bina bulunduğunu, hiçbir vatandaşın enkaz altında kalmadığını belirterek, bu binaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladığını vurguladı.

"VATANDAŞLARIMIZI 2 AY İÇİNDE KONTEYNERLERE YERLEŞTİRME HEDEFİMİZ VAR"

Kurum, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların geçici konutlara ne zaman geçebileceği sorusuna, "En geç 2 ay içinde, tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı konteynerlere geçirme hedefimiz var." cevabını verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremden etkilenen 2 binin üzerinde vatandaşın konteyner yapılara yerleştiğini belirten Kurum, bu sayının etaplar halinde artarak en geç 2 ay içinde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Kurum, deprem bölgelerine yerleştirilen geçici yapıların, kalıcı konutlar inşa edildikten sonra ihtiyaca göre lojman, kamp alanı ve benzeri şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Kalıcı konutlar için 21 Şubat'ta yapım sözleşmelerinin imzalandığını anımsatan Kurum, sahadaki çalışmaların başladığını ve 2 ay içinde 309 bin konutun yapımını başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerdeki enkaz kaldırma sürecini 2-3 ay içinde bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bilimin ışığında, hocalarımızın görüşleri doğrultusunda sağlam bulduğumuz yerlerde, şehrin büyüme öngörüsünü de dikkate alacak şekilde bir master plan hazırlıyoruz. Bu master planlar çerçevesinde Türkiye'nin, hatta dünyanın en iyi mimarlarıyla birlikte hazırlıklar yapıyoruz. Her il için farklı master planları var. Çünkü her ilin kültürü, sosyolojisi, demografik yapısı, karakteri farklı. Dolayısıyla her ile farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz."

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KİRA YARDIMI ARTIRILDI

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."