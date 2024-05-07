Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü Abdulkadir Savaş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 17.10 sıralarında Gülağaç- Gülpınar beldesi yolunda meydana geldi.

        2 çocuk babası Abdulkadir Savaş yönetimindeki motosiklet, yolun sağına dönen Süleyman Ülger'in (40) kullandığı kepçeye çarptı.

        Savaş, devrilen motosikletten yola düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Abdulkadir Savaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Süleyman Ülger ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza yerine gelen Savaş'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aksaray
        #aksaray haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas heyeti Kahire'de
        Hamas heyeti Kahire'de
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme
        Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme
        Bakanlıktan 'KDV' açıklaması
        Bakanlıktan 'KDV' açıklaması
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Saldırının amacı rehinelerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek"
        "Saldırının amacı rehinelerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek"
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi