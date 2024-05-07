Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 17.10 sıralarında Gülağaç- Gülpınar beldesi yolunda meydana geldi.

2 çocuk babası Abdulkadir Savaş yönetimindeki motosiklet, yolun sağına dönen Süleyman Ülger'in (40) kullandığı kepçeye çarptı.

Savaş, devrilen motosikletten yola düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Abdulkadir Savaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Süleyman Ülger ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerine gelen Savaş'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.