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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:04
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        Kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesi Paşacık köyünde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, C.Ö. ile M.Ö'yü kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı alanında iş makinesi, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, balyoz, kazma ve kürekler ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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