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Özellikle saç boyama işleminin ardından azalan keratin, belli dönemlerde yapılmadığı zaman sağlıksız ve kötü bir saç yapısına zemin hazırlıyor. Pek çok kadın keratin bakımına gereken önemi vermektedir. Son zamanlarda ise erkeklerin de dikkat ettiği bir bakım rutini haline geldi. Peki, keratin bakımı nasıl yapılır? Saç yapısına göre keratin bakımı işlemi nasıl uygulanır? İşte cevapları...

Keratin Bakımı Nasıl Yapılır?

Keratin bakımı yaptırmak isteyenler, soluğu güvendiği bir kuaförde alıyor. Ancak son yıllarda pandemi dönemine girilmesi, saç bakımlarının da aksamasına neden oldu. Saç bakımına önem veren kişiler ise evde yapılabilecek bakımları öğrenmeye devam ediyor. Bundan yola çıkarak evde keratin bakımı yapmanın püf noktalarını aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağız.

Öncelikle keratin bakımı, saç yapısına uygun şekilde uygulanmalıdır. Kuru ve yağlı saç tiplerinin yanı sıra kepek ve deri döküntüleri gibi bazı saç problemleri de bulunmaktadır. Yanlış yapılan bir işlem, geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine neden olabilir. Atmanız gereken ilk adım, saç yapınızı tanıyarak hareket etmektir.

Keratin bakımı aşamaları nın ilk sırasını temiz bir saç alıyor. Öncelikle günlük kullandığınız ve güvendiğiniz şampuan ile saçlarınızı derinlemesine yıkayın ve iyice durulayın.

nın ilk sırasını temiz bir saç alıyor. Öncelikle günlük kullandığınız ve güvendiğiniz şampuan ile saçlarınızı derinlemesine yıkayın ve iyice durulayın. Islak saçlarınıza güvendiğiniz bir markanın keratin şampuanını kullanın. Yaklaşık 20 dakika kadar saçlarınızda bekletin. Bu süre zarfında keratin, saçlarınıza nüfuz eder. 20 dakikalık süreyi tamamladıktan sonra saçlarınızı tekrar ılık su ile durulayın. Ardından saçlarınızı düzleştirici ile önemli bir şekilde düzleştirin.

Şimdi sıra keratin serumu kullanmakta… Yine güvendiğiniz bir markaya ait keratin serumunu saçlarınızın orta ve uç kısımlarına sürün. Bu işlem sırasında saçlarınızı sık sık tarayın ki serum saçlarınıza iyice nüfuz etsin. Serumun kuruması için düşük ayarda fön makinesi ile kurutma işlemini uygulayın.

“ Keratin bakımı nasıl yapılır ?” konusunu araştıranların keratin maskesi kullanmayı unutmaması gerekmektedir. Saçların kuruluk ve matlığını alan keratin maskesi, nemli saça uygulanmalıdır. Uygulamanın ardından yine saç kurutma makinesinin düşük ayarı ile saçlarınızı kurutun.

?” konusunu araştıranların keratin maskesi kullanmayı unutmaması gerekmektedir. Saçların kuruluk ve matlığını alan keratin maskesi, nemli saça uygulanmalıdır. Uygulamanın ardından yine saç kurutma makinesinin düşük ayarı ile saçlarınızı kurutun. Evde keratin bakımı için son işlem ise keratin kremidir. Keratin kremi ile saçlarınız daha fazla nem kazanarak daha canlı bir görünüme sahip olabilir.

Keratin Bakımı İşleminde Bunlara Dikkat!

Keratin bakımı kadın ların yanı sıra erkeklerin de sık sık uyguladığı bir bakım yöntemidir. Ancak bu gibi işlemlerde özel bir dikkat gerekmektedir. Eğer çok fazla yıpranmamış saçlarınız varsa az miktarda keratin kullanımına özen gösterin. Saç boyama işlemlerinin ardından çok fazla kuruyan ve zarar gören saçların ise daha fazla keratine ihtiyacı olacaktır.

ların yanı sıra erkeklerin de sık sık uyguladığı bir bakım yöntemidir. Ancak bu gibi işlemlerde özel bir dikkat gerekmektedir. Eğer çok fazla yıpranmamış saçlarınız varsa az miktarda keratin kullanımına özen gösterin. Saç boyama işlemlerinin ardından çok fazla kuruyan ve zarar gören saçların ise daha fazla keratine ihtiyacı olacaktır. Evde keratin bakımı yapanların doğru üründen emin olması önemlidir. Saç yapısına uygun olmayan bir ürün tercihi sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Kesinlikle güvendiğiniz kaliteli bir markanın ürünlerini tercih edin.

yapanların doğru üründen emin olması önemlidir. Saç yapısına uygun olmayan bir ürün tercihi sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Kesinlikle güvendiğiniz kaliteli bir markanın ürünlerini tercih edin. Keratin bakımı aşamaları nı dikkatli bir şekilde uygulayın. Ürünlerin kullanım sırasına mutlaka özen gösterin.

nı dikkatli bir şekilde uygulayın. Ürünlerin kullanım sırasına mutlaka özen gösterin. Belli dönemlerde bu işlemi tekrarlayın. Keratin bakımına ara verdiğiniz dönemde fön ve düzleştirici gibi saç yapısını bozan yüksek ısılar kullanmayın. Aksi halde yaptığınız keratin bakımı uzun vadede sonuç vermeyecektir.

Sağlıksız beslenme alışkanlığı, vücuttaki keratinin azalmasına neden olur. Keratin bakımı için gerekli ürünleri kullanın ancak kendiniz için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmayı ihmal etmeyin.

Tüm bu öneriler hem kadın hem de erkekler için uygulanabilecek basit bakım yöntemleridir.

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