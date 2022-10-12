Kerç Köprüsü'ndeki patlamanın ardından Rusya harekete geçti

Interfax'ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 5 Rus, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Ukrayna, resmi olarak köprüdeki patlamayı üstlenmedi, ancak bazı Ukraynalı yetkililer patlamayı kutladı.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.