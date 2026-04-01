Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası hepimizin hayaliydi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası konuştu.

"MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun.

"DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN HAYALİYDİ"

Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz.