        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası hepimizin hayaliydi - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Dünya Kupası hepimizin hayaliydi

        2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Ay-yıldızlılarda galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, dev zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 01.04.2026 - 00:51 Güncelleme:
        "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi"

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası konuştu.

        "MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

        Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun.

        "DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN HAYALİYDİ"

        Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?

        Türkiye'de 5G hizmete alındı, biz de Habertürk olarak telefonumuzdan ilk hızları test ettik. İlk anda 700 megabite kadar çıkan hızlar görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"