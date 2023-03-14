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Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla taraftarların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ligdeki son dört maçında gol ya da asist üretemeyen 24 yaşındaki futbolcu buna rağmen oyun repertuarını genişletmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılara 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'da gösterdiği performansla transfer olan milli futbolcu, Galatasaray'a geldiği ilk dönemde savunma arkası koşularıyla dikkat çekiyordu. Gol odaklı bir futbol oynayan Kerem'in şut ve pas tercihleri de zaman zaman eleştiri konusu oluyordu.

DEĞİŞEN ROLLERE ADAPTE OLDU Fatih Terim döneminde daha çok çizgiye yakın kullanılan Kerem'in rolü, Domenec Torrent'in göreve gelişi sonrasında değişmişti. Terim döneminin aksine topla daha merkezde buluşmaya başlayan milli futbolcu gelişimini Okan Buruk döneminde de sürdürüyor.

Özellikle iç saha maçlarında Torrent dönemini andıran bölgelerde topla buluşan Kerem pas özelliğiyle de öne çıkmaya başladı. Bu sezon rakibin savunma ve orta saha hatları arasına daha fazla girerek topla buluşacağı bölgeleri özenle seçmeye çalışan milli futbolcu takım arkadaşlarını da daha fazla düşünmeye başladı. Sarı-kırmızılıların oyun kurulumunda rakip blokları arasına girerek denge bozabilen Kerem aynı zamanda dikine pas opsiyonu olarak kurulumu da kolaylaştırıyor.

BURUK'UN DOKUNUŞU MENTAL OLDU Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmaylarının ilk işlerinden biri oyuncuların özgüven tamiri olmuştu. Sarı-kırmızılıları geçen sezon özellikle gol yollarında sırtlayan Kerem ile mental olarak ilgilenen Buruk ve yardımcıları, inişli çıkışlı grafiklerin her zaman olacağını aktarırken milli futbolcudan sadece futboluna odaklanmasını istedi. Buruk, 24 yaşındaki yıldızın kötü performanslarından sonra da sorumluluğu üzerine alarak oyuncuya saha içinde rahatlık sağladı.

TAKIMIN EN ÇALIŞKANLARINDAN Kerem maç içerisinde olduğu kadar antrenmanlarda da takımın en çok çalışan futbolcuları arasında. Her idmana tam konsantrasyonla gelen milli futbolcu, Barış Alper Yılmaz'la birlikte takımın 'çalışkan öğrencisi' Gerçekleştirilen takım çalışmalarından sonra da sahada kalan Kerem ekstra çalışmalar yaparak oyununu geliştirmeye çalışıyor. Sahada özgüven tazeledikçe bu çalışmalarının da faydasını maçlarda alıyor.

PAS YÜZDESİ DE YÜKSELİŞTE Pas istatistiklerinde olumlu anlamda gelişim kaydeden Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon ligde maç başına 28 pas verirken bu sezon ise bu ortalamayı 42'ye çekti. Geçen sezonlara kıyasla bireysel oyun anlayışından sıyrılarak takım içine uyum sağlayan 24 yaşındaki yıldızın pas isabet oranı da önemli ölçüde artışta.

Kerem'in geçen sezon yüzde 72 olan pas isabet oranı bu sezon ise daha fazla topla buluşup daha fazla pas yapmasına rağmen yüzde 81'e yükseldi. Bu da milli futbolcunun pas tercihlerinin daha doğru ve etkili hale geldiğini gösteriyor.