        Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Oynadığım mevki fark etmiyor, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek" dedi.

        Giriş: 09.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:48
        "Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

        "ÖNEMLİ OLAN TAKIMA KATKI SAĞLAYABİLMEK"

        "Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

        "Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz."

        "Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."

