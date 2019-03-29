Kadir ve Cansız’ın karşı karşıya gelmelerine ramak kaldığı, planı tutmayan Veli’nin Cansız tarafından öldürülme korkusu yaşadığı, Kadir’in Kerem’e kurulan büyük kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçtiği ve bölüm finalinde de Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma’nın, Selim’e karşı güç birliği yapıp, onu köşeye sıkıştırdıkları bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine soluk soluğa izledi.

ÇARPIŞMA #SEVDİM ETİKETİYLE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 51 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #sevdim etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 10 saat 30 dakika, #çarpışma etiketi ise 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 15. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.80 reyting ve yüzde 8.28 izlenme payı, AB’de yüzde 4.12 reyting ve yüzde 9.90 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.90 reyting ve yüzde 6.63 izlenme payı elde etti.

CANSIZ KAÇMAYI BAŞARDI!

Kadir, Cansız’ın Asiye’nin evinde olduğuna dair ihbar olduğunu öğrenince heyecanla içeri girdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Cansız evin çatısına çıktı. Asiye, Kadir’e Cansız’ı tanımadığını ve evde kimsenin olmadığını söyledi. Bu sırada Kadir bir ses duydu ve önce o arkasından da polisler çatıya çıktı. Cansız yakalanmasına ramak kala, Kadir’den ve polislerden kaçmayı başardı. Bu anları Veli de gizlendiği köşeden izledi.

VELİ İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI!

Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdırmayı amaçlayan Veli’nin planı tutmadı. Veli’yi Cansız tarafından öldürülme korkusu sardı. Zeynep ve Asiye, Kadir ile Cansız’ı karşı karşıya getirmek isteyenin Veli olduğunu anladı. Zeynep de, Cansız kozunu Veli’ye karşı kullandı. Veli bir yandan da Cansız’ın Kadir’in verdiği kaseti dinleyip, gerçeği öğrenme stresini yaşadı ve iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

KADİR, KEREM’İ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Kadir, Kerem’in tutuklandığı haberini alır almaz önce Kerem’in yanına gitti, sonra ona kurulan kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçti. Cemre de Kerem’in avukatlığını üstlendi. Kadir ve Cemre, Kerem’i kurtarmak için birlikte hareket etti. Ancak ulaştıkları bilgi ve belgeler, Kerem’in serbest kalmasına yeterli olmadı. Mahkeme Kerem’in tutuklu yargılanmasına karar verdi. Selim, Kerem’in cezaevinden çıkmaması için yeni planlar yaptı, Veli’den destek istedi. Veli, Kerem’in cezaevinde öldürüleceğini söyledi.

ZEYNEP, KADİR’E SELİM’LE İLGİLİ BELGELER VERDİ!

Zeynep, Kadir’e Selim’in bilgisayarındaki dosyaların kopyalarının yer aldığı bir hard disk verdi. Kadir, dosyaların şifrelerini kırdırdı ve Selim’in ipini çekebilecek belgelere ulaştı. Selim de Veli’yle birlikte Zeynep’e tuzak kurdu. Zeynep’in imzası bulunan tüm dosyaları inceleyen Selim, Zeynep’in hesabına gizliden para yatırıp, onu zimmetine para geçirmekle suçlamayı planladı. Veli de Selim’le işbirliği yaptı.

KADİR, ZEYNEP, CEMRE VE BELMA İTTİFAK YAPTI!

Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, Selim’e karşı birleşti. Her biri elinde ayrı ayrı bilgi ve belgelerle Selim’in karşısına geçti. Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, bildikleriyle Selim’i dört bir yandan ablukaya aldı. Kadir’in ‘İstediklerimizi verir misin, yoksa ben zorla mı alayım?’ sorusu Selim’i şoke etti.

YENİ BÖLÜM DE HEYECAN DOLU!

Kadir, Zeynep, Cemre, Belma ve Selim hesaplaşmasında neler yaşanacak? Kadir, Selim’den neler isteyecek, Selim ne yanıt verecek? Kadir ve Cansız, baba-oğul olduklarını öğrenecek, karşı karşıya gelecekler mi? Zeynep, Veli’den kurtulabilecek mi? Kerem’i cezaevinde neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!