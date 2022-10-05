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Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün konusunda kritik gelişmeler yaşanacak. Sacha Boey için de yöentim zam hamlesinde bulunacak

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  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Süper Lig’de bu haftayı bay geçen Galatasaray, boşluğu iç transfere yoğunlaşarak geçirecek. 
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün zam konusu netlik kazanacak. 
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Yaz transfer dönemi boyunca yurt dışında diğer işleriyle uğraşan ikilinin menajerleri, bu hafta içerisinde İstanbul’a dönerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak.
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Oyuncularının yıllık maaşına iyileştirme yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılı yönetim, kulübün mali durumunu da gözeterek oyuncular arasındaki maaş dengesini tutturmayı hedefliyor.
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    ABDULKERİM 17 MİLYON TL KAZANIYOR

    Konyaspor’dan geçtiğimiz yaz transfer döneminde 2.8 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Abdulkerim Bardakçı, bu sezon 17 milyon TL alacak.
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

     Yıllık maaşı sadece 900 bin TL olan Yunus Akgün’e ciddi bir iyileştirme yapacak olan yönetim, 10 milyon kazanan Kerem’i de 15 milyon TL seviyelerine çıkaracak.
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    BOEY DA SIRADA

    Galatasaray’da 2. sezonunu geçiren ve bu yılki performansıyla göz dolduran Sacha Boey’e de zam kapıda… 
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Yıllık maaşı 500 bin Euro (9 milyon TL) civarında olan Fransız sol bekin menajeri, oyuncusuna iyileştirme istiyor. 
  • Kerem ve Yunus'un menajerleri zam görüşmesi için geliyor!

    Yeni gelen yabancı futbolcuların maaşlarını dikkate alarak Boey cephesinden gelen isteği gözardı etmeyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, 22 yaşındaki genç yeteneğe yeni sözleşme uzatacak.

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