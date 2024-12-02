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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: 1 puan hedeflerimiz için çok değerli - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: 1 puan hedeflerimiz için çok değerli

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Galatasaray karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu 1 puanın hedeflerimiz açından çok değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:22
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        "1 puan hedeflerimiz için çok değerli"
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        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

        "1 PUAN, HEDEFLERİMİZ AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesinde ev sahibi takımın Galatasaray olduğu, burada 3 puan kazanmanın bizim açımızdan çok zor olduğu, son iki senin şampiyonu ve bu sene de bu hedefte ilerleyen, Avrupa’da bizi çok iyi temsil eden, çok güçlü, çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı mücadelemiz vardı. Biz sezon başında kendimize birkaç hedef koymuştuk. Bu sene ligde kalmak istiyoruz, ilk hedefimiz bu. Sorasında Süper Lig’e oyunumuzla değer katıp, merak konusu olmak istiyorduk. 14. hafta itibarıyla 23 puanla beşinciliği garantilemiş durumdayız. Bu bizim için çok değerli. Bunu sürdürmek istiyoruz. Galatasaray direkt rakibimiz değil, bunun farkındayız. Buradan Galatasaray gibi büyük takımlardan alacağımız puanların da direkt rakiplerimize karşı avantaj sağlayacağının farkındayız. Bunun için bizim için alınan 1 puan çok değerliydi. Planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler, taktik disipline bağlı kaldılar. Çok mutluyuz. Bu 1 puanın hedeflerimiz açından çok değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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