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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Başakşehir deplasmanında 1 puan önemli - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Başakşehir deplasmanında 1 puan önemli

        Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakipleri karşısında deplasmanda alınan bir puanın önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:22
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        "Başakşehir deplasmanında 1 puan önemli"
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        İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kerem Yavaş, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ve kalecileri Berke Özer'in yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttuğunu dile getirdi.

        "BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA 1 PUAN ÖNEMLİ"

        Başakşehir'in kurumsal yapısıyla ülkenin önemli takımlarından biri olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

        "Başakşehir uzun zamandır Süper Lig'de iyi işler yapıyor. Her sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorlar ve çoğunda da başarılı oluyor. Bu sene de ülkemizi temsil ediyorlar. Geçen hafta Avrupa'da talihsiz bir sonuç aldılar. Bunu telafi etmek isteyeceklerini bekliyorduk, böyle de oldu. Başakşehir'in hücum yönü, savunmasına göre daha zengin. Hücumda çok organize ve değişkenlik gösterebilen tehlikeli bir ekip. Bizim de amacımız topu çok Başakşehir'e vermemekti. Günün negatif tarafı bu oldu. Genel olarak top onlardaydı. Başakşehir gibi takımlara karşı savunmada çok kalınca sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kalecimiz Berke bizi ayakta tuttu. Skoru koruyarak 1 puanla buradan ayrıldık. Başakşehir deplasmanında 1 puan her zaman geçerlidir. Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puanla döndük. Puan önemli ama oyun gücümüzün lig başı gibi olması gerek. Başakşehir'e Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."

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