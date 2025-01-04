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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Üç puan için geldik ve kazanmasını bildik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Üç puan için geldik ve kazanmasını bildik

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:56
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        "Üç puan için geldik ve kazanmasını bildik"
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        ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, 4-1'lik Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

        "ZOR BİR MAÇIN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORDUK"

        Antalyaspor'un kendi sahasında iyi oynayan ve son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk, o ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan bizdik. İstediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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