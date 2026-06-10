Keremcem: Karadeniz ve Doğu dizileri tutuyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'de görüntülenen Keremcem, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Keremcem, "Ailemin yanına Bodrum'a gideceğim, bayramda gidemedik. Biraz da tatil... Ondan sonra işler devam eder" dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan ünlü isim, "Sonbaharda bir sinema filmim olacak. Artık bir dizi istiyorum. Bir ana akım projesine başlamak istiyorum. Televizyon ekranını özledim. Sevenlerim de özlemiş, yazanlar var. İnşallah bakalım teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Keremcem, ardından "Karadeniz dizileri ve Doğu dizileri, yöreler sahip çıkıyor dizilere... İzleniyor yani. Başarılı işi yakalamak zor. Ege dizisi o kadar olmuyor ama tutmayabiliyor bazen" diye konuştu.