Kerevitaş'ın 2024 cirosu 25 milyar lira oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Kerevitaş, brüt karını yüzde 6,8 artırarak 5,9 milyar liraya yükseltirken, ihracat gelirini 2,5 milyar lira olarak açıkladı.

Şirket, 2024'te 3,2 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti. FAVÖK marjını 1,4 puan artırarak yüzde 12,8’e çıkaran şirket, dondurulmuş gıda ve margarin pazarında güçlü konumunu sürdürdü.

Kerevitaş, dondurulmuş gıdada SuperFresh markasıyla yüzde 41, margarin sektöründe ise Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ gibi öncü markalarının katkısıyla toplam pazarda yüzde 66,9'luk ciro pazar payı elde etti.

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Türkiye'nin 2024'teki margarin ihracatı gelirinin yüzde 37'si şirket markalarından geldi. Bizim Yağ'ın paketli margarin pazarında ciro payı 2023'e göre 2,9'luk artışla yüzde 35,2'ye yükseldi. Teremyağ'ın kase margarin pazarında ciro payı ise 3,7 puan artarak yüzde 58,2 oldu.

AR-GE VE İNOVASYONA 74,6 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Kerevitaş, 2024'te Ar-Ge ve inovasyon alanında 74,6 milyon liralık yatırım yaparak toplam 90 projeyi tamamladı. SuperFresh markasıyla perakende cirosunun yüzde 20'sini yenilikçi ürünlerden sağlayan şirketin SuperFresh Kumpir Topları, SIAL Paris 2024 Fuarı'nda "yenilikçi ürün" ünvanına layık görüldü. Kerevitaş, yağ iş biriminde de 12 yeni ürünü piyasaya sürüldü.

Şirket, Ülker Sürmix markasıyla peynir kategorisine giriş yaparken, YouTube'daki "Hamur Bizim İşimiz" kanalının 1 milyonu aşan abonesiyle FMCG sıralamasında birinci olduğunu duyurdu. SuperFresh ise Türkiye'nin en sevilen markaları listesinde yer alarak "Lovemark" unvanını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, şirket olarak sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki faaliyetleriyle başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Ürünlerini her noktada erişilebilir fiyatla tüketiciyle buluşturma misyonlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Altınkılıç, "Faaliyet gösterdiğimiz dondurulmuş gıda ve yağ sektörlerinin büyümesine katkı gösteren pazar lideri markalarımız, geniş ürün portföyümüz ve büyüyen ihracat kapasitemiz, başarılı iş sonuçları ve finansal performansımızı güçlendirdi. Başarılı bir yılı geride bırakırken, sürdürülebilir yarınların güvenilir gıda şirketi olma hedefiyle, etki ettiğimiz geniş ekosistemde, tüm paydaşlarımızı kapsayan uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.