İçerisinde çok fazla antioksidan ve iltihap giderici olan kerevizin faydaları nelerdir? Yaygın olarak sofralarımızda bulunan kerevizin vücuda faydaları nelerdir? Güçlü bir antioksidan olan kereviz hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...
KEREVİZİN FAYDALARI
- İyi bir iltihap sökücüdür
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- kanseri önler
- Vücuttaki sıvı dengesini düzenler
- Kolestrolü önler
- Sindirim sistemine iyi gelir
- Astıma iyi gelir
- Vücudu temizler
- Zayıflamaya yardımcı olur
- Vücudu temizler
- Kalp ve akciğer sağlığını korur
KEREVİZ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Her derde deva olan mucizevi sebze vücut sağlığını koruduğu gibi cildede faydaları vardır. Bunlar;
- İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudumuzdaki toksinlilerden arındırır aynı zamanda cildin hücrelerinin hasar görmesini engeller.
- İçinde bulunan A vitamini sayesinde yaşlanmayı önler.
- Saçların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.Saça parlaklık verir ve kepeği önler.
KEREVİZ SUYUNUN FAYDALARI
- Sindirimi kolaylaştırır
- Hasar görmüş kemiklerin yenilenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.
- Kalbi korur
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Strese iyi gelir
- Böbrek sağlığına iyi gelir.
KEREVİZ FAYDALARI CİNSELLİK
Orta yaşlardan itibaren erkeklerde östrojen hormonu yükselir.Bunun sonucunda erkeklerde cinsel iktidarsızlık olmaya başlar. Kereviz bu cinsel iktidarsızlığın oluşmasını engeller.
KEREVİZ FAYDALARI SARAÇOĞLU
- Kalp ve damar sağlını korur
- İdrar yolunu temizler
- Sindirimi kolaylaştırır
- Böbrekleri temizler
- Ödemi atar
- Cinsel sorunlara karşı
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