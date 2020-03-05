İçerisinde çok fazla antioksidan ve iltihap giderici olan kerevizin faydaları nelerdir? Yaygın olarak sofralarımızda bulunan kerevizin vücuda faydaları nelerdir? Güçlü bir antioksidan olan kereviz hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KEREVİZİN FAYDALARI

İyi bir iltihap sökücüdür

Bağışıklık sistemini güçlendirir

kanseri önler

Vücuttaki sıvı dengesini düzenler

Kolestrolü önler

Sindirim sistemine iyi gelir

Astıma iyi gelir

Vücudu temizler

Zayıflamaya yardımcı olur

Vücudu temizler

Kalp ve akciğer sağlığını korur

KEREVİZ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Her derde deva olan mucizevi sebze vücut sağlığını koruduğu gibi cildede faydaları vardır. Bunlar;

İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudumuzdaki toksinlilerden arındırır aynı zamanda cildin hücrelerinin hasar görmesini engeller.

İçinde bulunan A vitamini sayesinde yaşlanmayı önler.

Saçların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.Saça parlaklık verir ve kepeği önler.

KEREVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Sindirimi kolaylaştırır

Hasar görmüş kemiklerin yenilenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Kalbi korur

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Strese iyi gelir

Böbrek sağlığına iyi gelir.

KEREVİZ FAYDALARI CİNSELLİK

Orta yaşlardan itibaren erkeklerde östrojen hormonu yükselir.Bunun sonucunda erkeklerde cinsel iktidarsızlık olmaya başlar. Kereviz bu cinsel iktidarsızlığın oluşmasını engeller.

KEREVİZ FAYDALARI SARAÇOĞLU