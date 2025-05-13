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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Kervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladı

        Kervan Gıda, 2025 yılı ilk çeyrek finansal raporunu açıkladı. Rapora göre ilk çeyrekte 3,4 milyar TL ciro elde eden Kervan Gıda, yine bu dönemde 957 milyon brüt kar ve 370 milyon TL FAVÖK elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:04
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        Kervan Gıda 370 milyon TL FAVÖK açıkladı
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        Kervan Gıda kamuya açıkladığı finansallarda yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar TL ciro elde ederken, ilgili dönemde 370 milyon TL FAVÖK üretti.

        Kervan Gıda’nın yılın ilk çeyreğinde 278 milyon TL faaliyet karı ve 370 milyon TL FAVÖK elde ettiğine dikkat çeken Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürü İdris Can, 2025 yılı ilk çeyrek raporunu şu ifadelerle değerlendirdi:

        “2025 yılı küresel ölçekte ekonomik zorlukların hissedildiği bir yıl oluyor. Buna rağmen ilk çeyrek raporumuz Kervan Gıda’nın operasyonel karlılığını arttırmaya devam ettiğinin açık bir göstergesi. Geçen yılın ilk çeyrek raporuyla kıyaslandığında Kervan Gıda, brüt karını yüzde 1,7 oranında artırarak 957 milyon TL’ye çıkardı. Bununla birlikte ilgili dönemde FAVÖK marjını yüzde 10,9’a yükselterek 370 milyon TL tutarında FAVÖK elde etti. Satışlarımızdaki artışlarla beraber, üretimden satış ve pazarlamaya kadar her alanda büyümemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yatırımların uzun vadede büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz.”

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