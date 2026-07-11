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        Haberler Keşfet Tek sezon, güçlü hikayeler: IMDb puanına göre son yılların en iyi 15 mini dizisi! İlk bölümden sonra bırakamayacaksınız

        Tek sezon, güçlü hikayeler: IMDb puanına göre son yılların en iyi 15 mini dizisi! İlk bölümden sonra bırakamayacaksınız

        Uzun soluklu dizilere vakit ayıramayanlar için mini diziler son yılların en popüler izleme seçeneklerinden biri haline geldi. Tek sezonda tamamlanan bu yapımlar, kısa sürede güçlü hikayeler anlatmayı başarıyor. İşte IMDb kullanıcı puanlarına göre öne çıkan ve bir oturuşta izlemek isteyeceğiniz en iyi 15 mini dizi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        1. CHERNOBYL (2019)

        IMDb Puanı: 9.3

        Tür: Tarih, Dram, Trajedi

        Bölüm Sayısı: 5

        Konusu: 1986 yılında Sovyetler Birliği'nde meydana gelen feci nükleer sızıntıyı ve bu felaketi örtbas etmeye çalışan bürokrasiye karşı hayatlarını feda eden bilim insanları ile kurtarma ekiplerinin gerçek mücadelesini anlatıyor.

        3

        2. WHEN THEY SEE US (2019)

        IMDb Puanı: 8.8

        Tür: Biyografi, Suç, Dram

        Bölüm Sayısı: 4

        Konusu: Ava DuVernay imzalı yapım, 1989 yılında Central Park'ta yaşanan bir saldırı sonrası haksız yere suçlanan ve baskıcı sorgulama sisteminin kurbanı olan beş siyahi gencin (Central Park Beşlisi) yıllar süren adalet mücadelesini konu alıyor.

        4

        3. THE PENGUIN (2024)

        IMDb Puanı: 8.6

        Tür: Suç, Aksiyon, Dram

        Bölüm Sayısı: 8

        Konusu: The Batman filminin hemen sonrasını anlatan dizi, Gotham'ın yeraltı dünyasındaki büyük güç boşluğunu doldurmaya çalışan ve acımasızca zirveye oynayan Oswald Cobb'un (Penguin) yükseliş hikayesine odaklanıyor.

        5

        4. DOPESICK (2021)

        IMDb Puanı: 8.6

        Tür: Dram, Medikal

        Bölüm Sayısı: 8

        Konusu: Amerika’yı kasıp kavuran opioid (bağımlılık yapan ağrı kesiciler) krizinin perde arkasını, büyük bir ilaç şirketinin ticari hırslarını ve bu durumdan etkilenen madenci kasabalarındaki çöküşü Michael Keaton'ın güçlü performansıyla gözler önüne seriyor.

        6

        5. THE QUEEN'S GAMBIT (2020)

        IMDb Puanı: 8.5

        Tür: Dram, Dönem Dizisi

        Bölüm Sayısı: 7

        Konusu: Soğuk Savaş döneminde bir yetimhanede büyüyen Beth Harmon'ın erkek egemen satranç dünyasındaki inanılmaz yükselişini, dehasını ve bu süreçte yeşeren ciddi bağımlılıklarıyla olan içsel mücadelesini anlatıyor.

        7

        6. MARE OF EASTTOWN (2021)

        IMDb Puanı: 8.4

        Tür: Suç, Gizem, Dram

        Bölüm Sayısı: 7

        Konusu: Kate Winslet'ın başrolde devleştiği yapımda; Pennsylvania'daki küçük bir kasabada yaşanan gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan, bir yandan da kendi hayatındaki trajedilerle ve ailevi travmalarıyla boğuşan Dedektif Mare Sheehan'ın hikâyesi işleniyor.

        8

        7. UNBELIEVABLE (2019)

        IMDb Puanı: 8.3

        Tür: Suç, Dram, Gerçek Olay

        Bölüm Sayısı: 8

        Konusu: Gerçek bir makaleden uyarlanan dizide, saldırıya uğradığını söyledikten sonra kimsenin inanmadığı ve şikayetini geri çekmeye zorlanan genç bir kızın yaşadığı sistemsel adaletsizlik ile yıllar sonra davanın peşine düşen iki inatçı kadın dedektifin sürükleyici takibi anlatılıyor.

        9

        8. MAID (2021)

        IMDb Puanı: 8.3

        Tür: Dram

        Bölüm Sayısı: 10

        Konusu: İstismarcı ve toksik bir ilişkiden kızıyla birlikte kaçan genç bir annenin, hayatta kalabilmek, çocuğuna güvenli bir gelecek sunabilmek ve yoksulluk sınırını aşabilmek için ev temizlikçiliği yapmaya başlamasını sarsıcı ama umut dolu bir dille ele alıyor.

        10

        9. DAISY JONES & THE SIX (2023)

        IMDb Puanı: 8.1

        Tür: Müzik, Dram, Dönem Dizisi

        Bölüm Sayısı: 10

        Konusu: Çok satan romandan uyarlanan dizi, 1970’lerin efsanevi bir rock grubunun Los Angeles müzik piyasasındaki hızlı yükselişini, zirvedeyken aniden dağılma sürecini ve grup üyeleri arasındaki çatışmalı aşkları sahte-belgesel (mockumentary) formatında sunuyor.

        11

        10. ADOLESCENCE (2025)

        IMDb Puanı: 8.1

        Tür: Suç, Dram, Psikolojik

        Bölüm Sayısı: 4

        Konusu: İngiliz yapımı mini dizi, bir cinayet davasının gölgesinde gençliğin sancılı büyüme süreçlerine, akran baskısına, sosyal medyanın ve gelecek kaygısının genç zihinler ile aile bağları üzerindeki sarsıcı etkilerine odaklanıyor.

        12

        11. RIPLEY (2024)

        IMDb Puanı: 8.1

        Tür: Suç, Gerilim, Psikolojik

        Bölüm Sayısı: 8

        Konusu: Patricia Highsmith’in kült romanından uyarlanan siyah-beyaz yapımda; 1960'ların New York'unda geçimini dolandırıcılıkla sağlayan Tom Ripley'nin, zengin bir adamın serseri oğlunu İtalya'dan geri getirmek için işe alınmasıyla başlayan karanlık ve estetik suç dehası hikâyesi anlatılıyor.

        13

        12. BLACK BIRD (2022)

        IMDb Puanı: 8.1

        Tür: Suç, Gizem, Psikolojik Gerilim

        Bölüm Sayısı: 6

        Konusu: Gerçek bir hikâyeden esinlenen dizide, hapis cezasını tamamen sıfırlamak isteyen eski bir lise futbol yıldızı, yüksek güvenlikli bir akıl hastanesi hapishanesine transfer edilmeyi kabul eder. Görevi; şüpheli bir seri katilin güvenini kazanıp kurbanların yerini öğrenmektir.

        14

        13. BEEF (2023)

        IMDb Puanı: 8.0

        Tür: Kara Komedi, Dram

        Bölüm Sayısı: 10

        Konusu: Trafikte yaşanan son derece basit ve anlık bir tartışmanın, hayatta tutunmaya çalışan iki yabancının varoluşsal öfkelerini tetikleyerek nasıl birbirlerinin hayatını tamamen mahveden devasa bir intikam savaşına dönüştüğünü anlatıyor.

        15

        14. THE NIGHT MANAGER (2016)

        IMDb Puanı: 8.0

        Tür: Casusluk, Gerilim, Dram

        Bölüm Sayısı: 6

        Konusu: John le Carré’nin romanından uyarlanan yapımda; eski bir İngiliz askeri olan otel gece müdürü Jonathan Pine'ın, uluslararası acımasız bir silah tüccarının güvenini kazanarak onun yasa dışı imparatorluğunu içeriden çökertmek için istihbarat adına casusluk yapmasını konu alıyor.

        16

        15. BABY REINDEER (2024)

        IMDb Puanı: 7.8

        Tür: Biyografi, Dram, Psikolojik Gerilim

        Bölüm Sayısı: 7

        Konusu: Tamamen gerçek olaylara dayanan ve başrol oyuncusu Richard Gadd'ın kendi yaşadığı olaylardan uyarladığı sıra dışı yapım; başarısız bir komedyenin, kafede tanışıp nezaket gösterdiği takıntılı bir kadın hayranı (stalker) yüzünden hayatının nasıl psikolojik bir kabusa döndüğünü işliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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