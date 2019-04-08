Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahının yükselmesi için kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem veriyoruz. Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar liraya ulaştı"



- "Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 80,1 milyona ulaştı. 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak yıl sonunda 71,3 milyonu geçti"



Sürecek...





