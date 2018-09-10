Keşke Hiç Büyümeseydik
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Keşke Hiç Büyümeseydik geçmişe götürdü! Keşke Hiç Büyümeseydik 1. bölüm izle

Keşke Hiç Büyümeseydik dün akşam ekranlara gelen ilk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Keşke Hiç Büyümeseydik Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 30 dakika, dünyada 2 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. İşte Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölüm

10.09.2018 - 14:51 | Güncelleme:

Show TV'nin dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik, usta oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesiyle izleyenleri geçmişe götürdü. Babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin geçmişleri ile yüzleştiği anlar ekranda nostalji fırtınası estirdi. Geçmişi günümüze taşıyan Keşke Hiç Büyümeseydik’in heyecanla beklenen ilk bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #Keşkehiçbüyümeseydik etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #Keşkehiçbüyümeseydik etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 30 dakika, dünyada 2 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK İLK BÖLÜMÜYLE EKRANA GELDİ!

Keşke Hiç Büyümeseydik’in dün akşam ekrana gelen ilk bölümünde hayatın dört bir yana savurduğu kardeşler Serpil, Sadık ve Ufuk, Hulusi’nin vefatıyla babalarına son vazifelerini yapmak üzere mahalleye geri döndü. Birbirlerini, en önemlisi onlara sevgiyle bağlı olan anne babalarını ihmal eden kardeşler, yıllar sonra bir araya geldi. Keşkeleri yüzlerine çarpan Serpil, Sadık ve Ufuk’un eve dönünce çocukluk anıları canlandı. Serpil’in babasıyla yaşadığı mutlu anları, eşi Ferdi’yle evlenmesini, Ufuk’un tiyatro sevdasını, evi terk edişini, şanssızlığından kurtulamayan Sadık’ın eşiyle tanıştığı zamanları hatırladığı anlar izleyenleri de geçmişe götürdü. Hulusi’nin cenazesinde kardeşler hissettikleri suçluluk duygusuyla gözyaşlarına hakim olamazken Ferdi, mal paylaşımını düşünmeye başladı. Sorunlarını da beraberinde getiren çocuklar o geniş aileyi tekrar bir araya getirebilecek miydi?

Yapımcılığını MinT Prodüksiyon’un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel, Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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