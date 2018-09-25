Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada, yaz mevsimi sona ermesine rağmen eylül ayında da hava sıcaklıklarının yaz değerlerine yakın seyrettiğini söyledi. Yurdun güneyinde Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca hava sıcaklıklarının 30-34, deniz suyu sıcaklığının ise 26-28 derece aralığında seyrettiğini belirten Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin sonbahara doğru kaymaya başladığını hatırlattı. İstanbul başta olmak üzere yurt geneli bugünden itibaren etkisini gösterecek “kestane karası fırtınası”yla sıcak yaz günlerine veda edecek.

‘Kestane karası fırtınası’ nedir?

Ahmet Köse, sıcaklıkların ani düşüşüne neden olan ‘Kestane karası fırtınası’nın isminin nereden geldiğini ise şöyle anlattı: “Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zordur. Kestanelerin olgunlaştığı eylülün son haftasında görülen fırtına, kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir.”

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