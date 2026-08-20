Haberler Sponsorlu İçerik Ketçap ve Mayonezde "Görünür İçerik" Dönemi Başladı

Tüketicilerin satın alma kararlarında ürün içeriğine ilişkin bilgilerin daha görünür ve anlaşılır olmasının önem kazanması, gıda şirketlerinin ürün reçeteleri ve ambalaj tasarımlarında yeni yaklaşımlara yönelmesini beraberinde getirdi. Tat Gıda, bu eğilime ketçap ve mayonezde Tat Premium serisiyle yanıt verdi. Şirket, yeni ürün ailesinde daha sade içerik yapısını öne çıkarırken, ürünlerin temel içerik bilgilerini ambalajın ön yüzünde görünür hale getirdi.

Clean label (temiz içerik) yaklaşımı ürünlerin daha yalın ve temiz içeriklerle sunulmasını esas alırken, front label (ön yüzde şeffaf bilgilendirme) uygulaması tüketicilerin ürünün öne çıkan içerik bilgilerine ambalajı çevirmeden ulaşmasına imkân sağladı.

Tat Gıda’nın yeni ürün ailesinde yer alan Tat Premium Ketçap, mevsiminde hasat edilen yaz domateslerinden üretildi. Altı içerikten oluşan reçetede koruyucu ve katkı maddesine yer verilmezken, yoğun domates lezzeti öne çıkarıldı. Tat Premium Mayonez ise 8 içerikten oluşan reçetesiyle sunuldu. Ürünün yumurta ve yağ oranı artırılarak daha kremsi, zengin ve yoğun bir yapı elde edildi.

“Şeffaflığı ambalajın ön yüzüne taşıdık”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tat Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Yıldız, tüketicilerin beklentilerindeki değişimin ürün geliştirme süreçlerinde daha fazla dikkate alındığını belirtti. Tat Gıda’nın yaklaşık 60 yıllık üretim deneyimiyle tarladan sofraya uzanan bir anlayışla faaliyet gösterdiğini aktaran Seçkin Yıldız, uluslararası pazarlarda öne çıkan clean label ve front label uygulamalarını Türkiye’de ketçap ve mayonez kategorilerine taşıdıklarını ifade etti. Yıldız, “Tat Premium ile öne çıkan içerik bilgilerimizi ambalajın ön yüzünde görünür hale getirdik. Böylece tüketicilerin ürün hakkında bilgiye daha kolay ve doğrudan ulaşmasını sağladık.” diye konuştu.

“Premium deneyimi yalnızca lezzetle tanımlamadık”

Tat Premium ürünlerinde içerik yapısını da yeniden ele aldıklarını belirten Yıldız, Tat Premium Ketçap’ta domates oranını artırarak gerçek domates lezzetini öne çıkardıklarını bildirdi. Yıldız, Tat Premium Mayonez’de ise yumurta ve yağ oranını artırdıklarını, koruyucu ve katkı maddesi kullanmadan zengin ve kremsi yapıda gerçek mayonez lezzetine ulaştıklarını kaydetti. Premium yaklaşımını yalnızca lezzet üzerinden değerlendirmediklerini vurgulayan Yıldız, “Premium deneyimi lezzetin yanı sıra şeffaflık, doğallık ve güvenle birlikte tanımladık. Çünkü bize göre iyi içerik gizlenmez; hak ettiği yerde, ön yüzde durur.” ifadelerini kullandı.

Tat Premium Ketçap ve Tat Premium Mayonez, temiz içerik, görünür reçete ve gerçek lezzetiyle raflarda tüketicilerin beğenisine sunuldu.