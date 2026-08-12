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        Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Standart: HUAWEI Pura 90s Serisi

        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:22
        Haberler Sponsorlu İçerik Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Standart: HUAWEI Pura 90s Serisi

        Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi HUAWEI Pura 90s, Türkiye’de satışa sunuldu. Sektörün ilk 200 MP RYYB periskop sensörüne sahip Pro Max modeli ile 5 cm makro telefoto yeteneği sunan Pro modelinden oluşan seriyi, yansımayı %70 azaltan Anti-Reflection Kunlun Cam teknolojisi, 5G bağlantı kapasitesi ve Android 16 tabanlı EMUI 16 işletim sistemiyle tüm detaylarıyla deneyimledik.

        HUAWEI, akıllı telefon dünyasında fotoğrafçılık odaklı "Pura" serisiyle standartları yükseltmeye devam ediyor. Bağımsız kamera değerlendirme kuruluşlarının (DXOMARK) zirvesinde yer alan bir önceki neslin (Pura 80 Ultra) üzerine inşa edilen yeni Pura 90s Serisi, yalnızca donanımsal güç artışıyla değil, günlük kullanım deneyimini baştan aşağı değiştiren mimari sıçramalarla kullanıcının karşısına çıkıyor. Serinin en üst seviye temsilcisi olan Pura 90s Pro Max’i ve serinin diğer güçlü üyesi Pura 90s Pro’yu hem günlük kullanım koşullarında hem de zorlu çekim senaryolarında test ettik.

        Kutudan Çıktığı Gibi Amiral Gemisi Deneyimi ve Premium Tasarım

        Teknoloji dünyasında amiral gemisi telefonların kutu içeriklerinin giderek sadeleştiği ve şarj adaptörlerinin paketlerden çıkarıldığı bir dönemde HUAWEI, Pura 90s Serisi’nde eksiksiz bir aksesuar paketi sunuyor. Kutuyu açtığınızda cihazın yanı sıra yüksek akım destekli Type-C şarj kablosu ve cihaza tam oturan koruyucu kılıf sizi karşılıyor. Kullanıcıyı ilk günden kılıf masrafından kurtaran marka, lansman dönemine özel olarak yüksek hızlı SuperCharge şarj adaptörünü de (Pro Max için 100W, Pro için 66W) hediye ederek eksiksiz bir amiral gemisi paketi sunuyor.

        Tasarım tarafında HUAWEI Pura 90s Pro Max Serisi “Gün Işığı”, “Gün Batımı” ve “Gece Yarısı” renkleriyle zarif tasarımı gövdesine yansıtıyor. Pro Max modelinde test ettiğimiz Gün Batımı rengi, monolitik alüminyum gövdeye entegre edilmiş sektörün ilk Çift Tonlu Gradyan Metal Çerçeve (Dual-Tone Gradient Mid-Frame) yapısıyla dikkat çekiyor. Serinin Pro modeli ise dinamik renk paletiyle (Turuncu, beyaz, siyah) daha taze ve canlı bir duruş sergiliyor. Cihazların kavisli ekranlar yerine Flat-edged (Düz Ekran) yapısına geçmiş olması eldeki tutuş konforunu artırıyor ve özellikle oyun oynarken veya video çekerken yanlış dokunmaların önüne geçiyor. Pro Max modelinin 230 gramlık oturaklı yapısına karşılık Pro modelinin 213 gramlık daha hafif gövdesi, kompakt amiral gemisi arayanlar için ideal bir denge sunuyor.

        Ekran Teknolojileri ve Dayanıklılık: Anti-Reflection Kunlun Cam

        Pura 90s Serisi’nin ekran tarafındaki en belirgin donanımsal yeniliklerinden biri Pro Max modelinin ekran camında karşımıza çıkıyor. Nano seviyede yarı iletken parlatma teknolojisiyle üretilen Yansıma Önleyici ve Çizilmeye Dayanıklı Kunlun Cam, ekran yansımalarını %70 oranında azaltıyor.

        Açık havada, doğrudan dik güneş ışığı altında gerçekleştirdiğimiz okuma ve video izleme testlerinde, standart ekran camlarına sahip cihazların aksine Pro Max ekranının parlamadığını ve metinlerin aynen kapalı mekândaki gibi net bir şekilde okunduğunu gözlemledik. 16 kat çizilme ve 25 kat düşme direncine sahip olan 6.9 inçlik bu devasa ekran yapısı, ek bir koruyucu jelatine ihtiyaç duymadan cihazın kendi optik kalitesini doğrudan deneyimlemenize olanak tanıyor. 6.6 inçlik daha kompakt bir Düz Ekran ile gelen Pura 90s Pro modeli ise 2. Nesil Kunlun Cam koruması ve 1-120Hz LTPO yenileme hızıyla oldukça akıcı ve dayanıklı bir görsel tecrübe sunuyor.

        Kameralarda İki Farklı Yaklaşım: 20x RAW Video ve 5 cm Makro Telefoto

        Cihazların asıl devrim yarattığı alan ise şüphesiz kamera sistemleri. Seri içindeki her iki model, farklı fotoğrafçılık ihtiyaçlarına odaklanan özel donanımlarla geliyor. Uzak mesafelerin hakimi olan Pura 90s Pro Max, arka tarafında sektörün ilk 1/1.28 inç boyutundaki 200 MP RYYB periskop sensörüne ev sahipliği yapıyor. 3'ü 1 arada Ultra Lighting Prizma yapısı ve CIPA 7.0 standartlarındaki donanımsal optik görüntü sabitleme (OIS) sayesinde uzak mesafe çekimlerinde ezber bozuyor. Saha testlerimizde 1x geniş açıdan başlayarak 4x optik, 8x optik kalitede ve 20x zum seviyesinde yaptığımız video kaydı denemelerinde, yonga seviyesindeki gerçek zamanlı 200 MP RAW görüntü işlemenin farkını net bir şekilde gördük. 20x zumda dahi sarsıntısız, odak kaybı yaşamayan ve detayları kristal netliğinde koruyan bir video kalitesi elde ediliyor. Yalnızca bu yüksek çözünürlüklü 200 MP RAW fotoğrafların ve videoların doğal bir sonucu olarak dosya boyutlarının yüksek olduğunu, cihazı yoğun kullanacak fotoğraf tutkunlarının dahili depolama alanını düzenli yönetmesi gerektiğini belirtmek gerek.

        Öte yandan, mikro detayların ustası konumundaki Pura 90s Pro modeli ise 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamerasıyla öne çıkıyor. Sektör lideri 5 cm minimum odak mesafesi sayesinde çiçek polenleri, kumaş dokuları veya böcekler gibi mikro detayları 4x optik ve 8x optik kalitedeki zum seviyeleriyle en ince ayrıntısına kadar yakalamanıza imkan tanıyor. Telefoto lensin sunduğu doğal arka plan fluluğu (bokeh), makro çekimlerde adeta profesyonel bir makro lens kullanıyormuş hissi veriyor.

        Ana kameralarda yer alan 16EV LOFIC teknolojisi (Pro Max), gün batımına karşı araç içinden dışarıya doğru yapılan zorlu portre çekimlerinde arkadaki gökyüzünün patlamasını engellerken, öndeki kişinin yüzünün kararmadan dengeli biçimde aydınlatılmasını sağlıyor. Yapay zeka tarafında ise True-to-Colour Camera 2.0 motoru karmaşık ışıklandırmalarda devreye giriyor. Özellikle akvaryum mavisinin veya yoğun renkli neon/spot ışıklarının hakim olduğu mekanlarda yapılan portre çekimlerinde, diğer kameraların aksine ten rengini maviye veya pembeye bükmeden, kişinin doğal cilt tonunu olduğu gibi korumayı başarıyor. Arayüze entegre edilen AI Composition 3.0 kadraj asistanı ve cam arkası yansımaları tek dokunuşla silen AI De-glare gibi araçlar ise her iki modelde de mobil fotoğrafçılık pratikliğini üst seviyeye taşıyor.

        EMUI 16 Mimarisi, 5G Bağlantı ve Güç Deneyimi

        Pura 90s Serisi, yazılım altyapısında önemli bir teknolojik sıçrama sunuyor. Arka planda Android 16 tabanını kullanan yeni nesil EMUI 16 işletim sistemi, önceki jenerasyonlara göre çok daha akıcı bir arayüz geçişi, Live-Multitask çoklu görev yeteneği ve yüksek uygulama uyumluluğu sağlıyor. Huawei ekosistemindeki tablet, saat ve dizüstü bilgisayarlarla pürüzsüz kablosuz veri aktarımı sağlayan Dağıtık Teknoloji (Distributed Technology) desteği korunurken, genişleyen AppGallery dünyası üzerinden tüm popüler yerel ve küresel uygulamalara sorunsuz erişim sunuluyor.

        Gelişmiş network mimarisi sayesinde kalabalık şehir merkezlerinde ve kapalı alanlarda yüksek hızlı 5G (XG) bağlantı performansı sergileyen cihazlar, güçlerini 5270 mAh kapasiteli pillerinden alıyor. Kirin 9030S işlemcisinin verimliliğiyle birleştiğinde pil, yoğun bir kullanım gününü rahatlıkla tamamlıyor.

        SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ise günlük rutininizi baştan aşağı değiştiriyor. Pro Max modelindeki 100W SuperCharge ve Pro modelindeki 66W SuperCharge sayesinde cihazı gece boyu şarjda bırakmak yerine, sabah evden çıkmadan önceki 15 dakikalık kısa bir sürede şarja takmak tüm gün yetecek doluluk oranına ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bataryanın 1.000 tam şarj döngüsünden sonra dahi %80 kapasite sağlığını koruması cihazların uzun ömürlülüğünü belgeliyor.

        Sonuç, Fiyat ve Kampanya Fırsatları

        HUAWEI Pura 90s Serisi; doğrudan güneş altında parlamayan ekranı (Pro Max), 20x zumda dahi sarsıntısız video sunan 200 MP kamerası, 5 cm makro telefoto yeteneği (Pro), 5G iletişim altyapısı ve eksiksiz kutu içeriğiyle gerçek bir amiral gemisi deneyimi arayan kullanıcılara hitap ediyor.

        19 Ağustos 2026 itibarıyla kargo teslimatları başlayan seri için HUAWEI Online Mağaza üzerinde cazip lansman avantajları sunuluyor. Lansman döneminde yapılan alımlarda 99 TL depozito ödemesine karşılık Pura 90s Pro modelinde 10.900 TL, Pura 90s Pro Max modelinde ise 19.900 TL net indirim uygulanıyor. Ön abonelik sürecini tamamlayıp cihaz alımını gerçekleştiren kullanıcılara HUAWEI WATCH FIT 4 Pro akıllı saat hediye edilirken; kutu içeriğinde SuperCharge adaptör ve 1 yıllık HUAWEI Care+ Ekran ve Hasar Güvence Hizmeti standart olarak sunuluyor. Cihazı satın alıp mağaza üzerinden inceleme yorumu paylaşan kullanıcılara ise 20.000 HUAWEI Puan (200 TL değerinde) tanımlanıyor.

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