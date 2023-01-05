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Haberler Sağlık Keten Tohumunu Kimler Kullanamaz? Keten Tohumunun Yan Etkileri Neler?
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Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri neler?

Mısır topraklarında üretilip dünya üzerine yayılan ve günümüzde de oldukça popüler olan keten tohumu, içeriğinde potasyum ve magnezyum yönünden zengin besin kaynaklarını barındırır. Antioksidan, lif ve omega kaynağı olan keten tohumunun ekim tarihi milattan önceki çağlara dayanmaktadır.

Keten Tohumunu Kimler Kullanamaz? Keten Tohumunun Yan Etkileri Neler?
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Keten Tohumunu Kimler Kullanamaz?

Keten tohumu içerdiği zengin besin değeriyle sağlık yönünden birçok yarar sağlamaktadır. Ancak her şeyin olduğu gibi keten tohumunun da doz aşımı ciddi sağlık problemleri doğurabilir. Özellikle içerisindekilere reaksiyon gösterebileceğinden ötürü bazı kişilerin keten tohumu kullanmamaları gerekmektedir.

  • Keten tohumuna alerjisi olan bireyler ishal, kusma, bulantı ve şok tablosuyla karşılaşabilir. Bu sebeple bu kişilerin keten tohumu kullanmamaları gerekmektedir.
  • Hamile ya da emzirme döneminde olan kadınlar kan sulandırıcı özelliğinden dolayı keten tohumunu kullanmamalıdır. Kan sulandırıcı özelliği düşük ihtimalini arttırabilir.
  • Yüksek potasyum oranına sahip olduğundan dolayı böbrek hastaları keten tohumundan uzak durmalıdır.
  • Sindirim sistemi hastalıklarından Divertikülit hastalarının keten tohumum tüketmeleri tavsiye edilmez.
  • Bazı ilaç ve takviyelerin emilimi engelleyeceğinden ve ilaçlarla etkileşim yaratabileceğinden dolayı şayet ilaç kullanıyorsanız keten tohumunu tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Keten Tohumunun Yan Etkileri

Keten tohumunu geçmişten günümüze taşıyan önemli faydaları vardır. Ancak bunun yanında özellikle bazı hastalıklara sahip kişiler için keten tohumu kullanımı yan etki oluşturabilir. Özellikle bu besin kaynağının aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

  • İshal
  • Hazımsızlık ve gaz
  • Bulantı ve kusma
  • Doz aşımı kanın pıhtılaşmasını zorlaştırabilir.
  • Anormal hormonal değişikler görülebilir.
  • Çiğ olarak tüketilen keten tohumu sizi zehirleyebilir.
  • Alerjik reaksiyonlara bağlı şok tablosu ortaya çıkabilir.
  • Su ile tüketilmeyen keten tohumu bağırsak tıkanıklarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple keten tohumunu bol suyla tüketiniz.
  • Fazla dozda alındığında vücuttaki iltihabı kötüleştirir.

Keten Tohumu Her Gün Yenir Mi?

Keten tohumu her gün yenilebilir. Dilerseniz 1 kâse yoğurda 1 tatlı kaşığı keten tohumu koyabilirsiniz dilerseniz de salatanıza 1 çay kaşığı olarak ekleyebilirsiniz. Ancak belirtmekte yarar var koyacağınız miktarları iyi ayarlamanız gerekmektedir. Günlük tüketim miktarı 2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Yağ yönünden zengin olan keten tohumunun doz aşımı ishal, gaz ve hazımsızlık problemlerini doğurabilir.

Keten Tohumunun Faydaları

İnsan vücuduna olan faydaları saylamakla bitmeyen keten tohumu, zengin bir besin kaynağıdır.

  • Yüksek lif kaynağı olduğundan dolayı kan şekeri seviyesini dengede tutar ve tokluk hissi sağlayarak kilo alımının önüne geçer
  • Omega 3 içeriği yönünden zengin olan keten tohumu beyin ve kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.
  • Kolajen yönünden zengin içeriği sayesinde cilt elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve cilt üzerinde oluşan pullanmaların önüne geçer.
  • Meme kanseri, prostat ve kolon kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir.
  • Yüksek lif içeriğinden dolayı sindirim problemlerine de iyi gelmektedir.
  • Kolesterol seviyenizin düşmesine yardımcı olur.
  • Özellikle kadınlarda menopoz döneminde baş gösteren sıcak basmalarının önüne geçmektedir.
  • Keten tohumları bazı hastalıklara yol açan iltihaplandırmayı azaltabilir.
  • İçerisinde yer alan omega 3 sebebiyle göz kuruluğunu giderici etkiye sahiptir.
  • Güneş yanıklarına iyi gelir.
  • İçeriğinde yer alan bol protein nedeniyle saç ve tırnak sağlığı üzerine de olumlu katkıları vardır.
  • Tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.
  • Safra kesesinde taş oluşumunu önleyici etkisi vardır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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