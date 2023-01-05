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Kiraz Sapını Kimler Kullanamaz?

Oldukça yararlı olan kiraz sapını kullananların verdiği tepkime bünyeye göre farklılık taşıyabilmektedir.

Kan basıncını düşürebileceğinden dolayı tansiyon hastaları kiraz sapını tüketmemelidir.

Kan sulandırıcı ve idrar söktürücü etkisi sebebiyle hamileler ve emziren annelerin kullanımına uygun değildir.

Beyin kanaması geçiren ve felç tarzı hastalıkları olanlar

Kalp hastalıkları olanlar

Ameliyat olanlar ya da ameliyata girecek olanlar

Karaciğer ve diyabet hastaları

Kadınlar en erken 15 yaşından sonra kiraz sapı çayı kürünü kullanmalıdır. Aynı şekilde erkek bireyler de 40 yaşından sonra tüketmelidir.

Uzun süredir ilaç kullananlar etkileşim sebebiyle kiraz sapını tüketmemelidir.

İshal durumunda kiraz sapı tüketimi tavsiye edilmez.

Kiraz Sapı Çayının Yan Etkileri?

Yüksek oranda vitamin kaynağı olan kiraz sapı, bazı durumlarda özellikle bilinçsiz tüketildiğinde zarar verici olabilmektedir.

Kan sulandırıcı etkisi oldukça fazla olduğundan olası bir yaralanma sonucu kanı durdurmak zor olabilir.

Bilinçsiz tüketilen kiraz sapı karaciğere toksik etki yapabilir.

Diğer bitki çaylarıyla birlikte tüketilmesi midenize zarar verebilir.

Fazlaca tüketildiğinde kan şekerini düşürmektedir.

Ödem atıcı etkisi sebebiyle aşırı tüketim sonucu vücut yorgunluk belirtileri gösterebilir.

Fazla tüketildiğinde vücudu susuz bırakabilir.

Kiraz Sapı Çayı Böbreklere Zarar Verir Mi?

Ödem atıcı etkisinden dolayı özellikle böbrek ve idrar yolu enfeksiyonu çekenlerin kurtarıcı olan kiraz sapının böbreklere herhangi bir zararı yoktur. Aksine ödem atıcı etkisi sayesinde böbreklerinizi temizleyerek rahatlatır. Ayrıca böbrek taşı oluşumunun da önüne geçer. Çay olarak demlenen kiraz sapı, böbreklerde oluşan taşın kırılıp atılmasına da yardımcı olur. Ancak böbrek taşlarınız büyükse çayı tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü çay burada bir tıkanmaya sebep olabilir. Böbrekler için şifa kaynağı olan kiraz sapı çayı, böbrek işlevlerinin düzenlenmesine ekstra bir katkı sağlayacaktır.