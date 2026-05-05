Kevin Spacey 'Melodies In The Forest' filmiyle setlere dönüyor

Son yıllarda birçok cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve yargılanan Kevin Spacey, dışlandığı sinema dünyasına tekrar dönüyor. 'Olağan Şüpheliler', 'Amerikan Güzeli' ve 'House of Cards' gibi yapımlarla tanınan oyuncu, 'Melodies in the Forest' adlı 2. Dünya Savaşı dramasında başrolü üstlenecek. Filmin çekimlerinin ekim ayında İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nde başlaması planlanıyor.

Spacey, savaş zamanından kalma gömülü geçmişi şiddetli bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkan, 85 yaşında dünyaca ünlü bir orkestra şefi olan Petr Novotni rolünde yer alacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca John Savage, Vincent Spano, Antonella Salvucci, Andrea Bruschi, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer ve Enzo Storico bulunuyor.

'Melodies in the Forest', Spacey'nin 2017'den beri yer aldığı az sayıdaki projeden biri. O yıl, Hollywood kariyerini rayından çıkaran cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaya başlamıştı. Birçok erkek, Oscar'lı aktörün 'House of Cards'taki çalışmaları ve İngiltere tiyatrosundaki kariyeri sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

2023'te İngiltere'de dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından beraat eden Spacey, oyuncu Anthony Rapp tarafından ABD'de açılan hukuk davasında da sorumlu bulunmadı. Mart ayında Spacey, kendisine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açan üç erkekle mahkeme dışında bir anlaşmaya vardı.

EVİNİ KAYBETTİ

Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası davalar nedeniyle mali çöküş yaşayan 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Artık otellerde yaşıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim" demişti.

Baltimore’daki evinin ekonomik sorunlar nedeniyle açık artırmayla satıldığını belirten oyuncu, "Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım" ifadesini kullanmıştı.