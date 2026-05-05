Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kevin Spacey 'Melodies In The Forest' filmiyle setlere dönüyor

        Kevin Spacey 'Melodies In The Forest' filmiyle setlere dönüyor

        Son yıllarda cinsel taciz suçlamalarıyla, üst üste yargılamalarla karşı karşıya kalan ve bu nedenle Hollywood'da gözden düşen Kevin Spacey, aklanarak ve anlaşmaya vararak sonlandırdığı hukuk mücadeleleri sonrası, yeni bir filmle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Setlere dönüyor

        Son yıllarda birçok cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve yargılanan Kevin Spacey, dışlandığı sinema dünyasına tekrar dönüyor. 'Olağan Şüpheliler', 'Amerikan Güzeli' ve 'House of Cards' gibi yapımlarla tanınan oyuncu, 'Melodies in the Forest' adlı 2. Dünya Savaşı dramasında başrolü üstlenecek. Filmin çekimlerinin ekim ayında İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nde başlaması planlanıyor.

        Spacey, savaş zamanından kalma gömülü geçmişi şiddetli bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkan, 85 yaşında dünyaca ünlü bir orkestra şefi olan Petr Novotni rolünde yer alacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca John Savage, Vincent Spano, Antonella Salvucci, Andrea Bruschi, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer ve Enzo Storico bulunuyor.

        'Melodies in the Forest', Spacey'nin 2017'den beri yer aldığı az sayıdaki projeden biri. O yıl, Hollywood kariyerini rayından çıkaran cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaya başlamıştı. Birçok erkek, Oscar'lı aktörün 'House of Cards'taki çalışmaları ve İngiltere tiyatrosundaki kariyeri sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

        2023'te İngiltere'de dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından beraat eden Spacey, oyuncu Anthony Rapp tarafından ABD'de açılan hukuk davasında da sorumlu bulunmadı. Mart ayında Spacey, kendisine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açan üç erkekle mahkeme dışında bir anlaşmaya vardı.

        EVİNİ KAYBETTİ

        Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası davalar nedeniyle mali çöküş yaşayan 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Artık otellerde yaşıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim" demişti.

        Baltimore’daki evinin ekonomik sorunlar nedeniyle açık artırmayla satıldığını belirten oyuncu, "Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Mayıs 2026 (Hürmüz'de ABD Gemisi Vuruldu İddiası! )

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi. BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan 3 füzenin engellendiğini birinin ise denize düştüğünü belirtti. İran Basını: ABD gemisi vuruldu. Hürmüz'e yaklaşan geminin 2 füzeyle vurulduğu öne sürü...
        #Kevin Spacey
        #sinema
        #film
        #cinsel taciz
        #cinsel istismar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması