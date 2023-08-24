Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş hayatını kaybetti
Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş, 71 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 24.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:07
Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş (71), yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.
Göktaş'ın Çavdarlı köyünde gerçekleştirilecek askeri tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşı da bir taziye mesajı yayınlayarak, Göktaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.