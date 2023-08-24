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        Haberler Gündem Vefat Kıbrıs Gazisi Göktaş 71 yaşında hayatını kaybetti

        Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş hayatını kaybetti

        Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş, 71 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:07
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        Kıbrıs Gazisi Göktaş hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisarlı Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş (71), yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

        Göktaş'ın Çavdarlı köyünde gerçekleştirilecek askeri tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşı da bir taziye mesajı yayınlayarak, Göktaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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        #Kıbrıs Gazisi
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