AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzalandı.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY ve BAE'nin savunma bakanları telekonferans aracılığıyla memoranduma imza attı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke askeri kuvvetleri arasında karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği kurmayı arzuladıklarını kaydetti.

MEMORANDUM NEDİR?

Memorandum, sözleşme ya da uzlaşmanın resmi bir özeti ve belgesidir. Bildiriler, raporlar, geçici anlaşmalar, mektuplar memorandum kapsamına girebilir. Temel amacı karara yönelik olan bu belgeler, karar vericilerin karar alma süreçlerine yardım ve süreci hızlandırma yönünde olabileceği gibi bir problemin ortaya konulması şeklinde tespit amaçlı da olabilir.