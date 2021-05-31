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Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı

Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen parlamento seçimlerinde aşırı sağcı, ırkçı olarak bilinen ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı.

Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı
Kıbrıs Rum kesiminde seçim sonuçları açıklandı
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Rum basınında yer alan habere göre, seçime katılım oranı yüzde 65,7 olarak açıklandı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, şu ana kadar meclise girebilmek için gerekli olan yüzde 3,6'lık seçim barajını 7 siyasi partinin geçtiğini bildirdi.

Rum kesiminde muhafazakar-merkez sağ parti konumdaki ve Rum meclisinde 18 sandalyeye sahip Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ),seçimi yüzde 27,77'lik oy oranıyla ilk sırada tamamladı. DİSİ, ilk sıradaki yerini korumasına rağmen 2016'daki seçime göre yüzde 2,9 oy kaybetti.

Rum meclisinde 16 milletvekili bulunan ana muhalefet ve sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 22,32'lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. AKEL, önceki seçime göre yüzde 3,3 oranında oy kaybetti.

Meciste 9 sandalyesi bulunan Kıbrıs Rum milliyetçisi Demokrat Parti (DİKO) sandıktan üçüncü çıktı. DİKO, oyların yüzde 11,30'unu alırken bir önceki seçime göre yüzde 3,2'lik düşüş yaşadı.

ELAM EN FAZLA GÜÇLENEN PARTİ

Aşırı sağcı ve ırkçı ELAM, seçimden en fazla güçlenerek çıkan parti oldu. 2016'da seçim barajını kıl payı geçerek 2 milletvekiliyle temsiliyet kazanan ELAM, oylarını yüzde 3 oranında artırdı. Türkiye ve KKTC karşıtı eylemlerle bilinen ELAM, oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı.

Güney Kıbrıs’ta dördüncü parti olma konusunda EDEK ile ELAM arasında son sandıklara dek kıyasıya bir yarış yaşandı. ELAM yüzde 6,78, EDEK ise yüzde 6,72 oy aldı.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ise oyların 6,72'sini alarak beşinci parti oldu.

Demokratik Cephe (DİPA) yüzde 6,11 oy alırken, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de yüzde 4,41 oy oranıyla meclise girmeyi başardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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