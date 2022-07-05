Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır ancak çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması gerekmektedir. Asgari ücrete göre belirlenen kıdem tazminatı, ara zam ile değişti. Peki kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 kıdem tazminatı tavanı hakkında merak edilenler...