Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 memur zammı ile kıdem tazminatı hesaplama Kıdem tazminatı tavan ücreti hesaplamaları, temmuz ayı memur zammının açıklanmasının akabinde araştırılmaya başlandı. Memur maaş katsayındaki artış dikkate alınarak hesaplanan kıdem tazminatının tavan fiyatı çalışanın hakkını almak için ihtiyaç duyduğu yasal bir sistemdir. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli memur aylıklarına temmuz zammı yapıldı. En az bir yıl çalışmak koşulu ile hak kazanılan kıdem tazminatı tavanı ise belli oldu. İşte 2023 Temmuz yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 21:27 Güncelleme: 07.07.2023 - 21:27 facebook

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Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Çalışan işçilerin hizmet süresini kapsayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanıp memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın belli olmasının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar "Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz memur zammıyla yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 temmuz zammı ile kıdem tazminatı tavanı...

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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı belli oldu.