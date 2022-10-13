Kiev ve Kerç Köprüsü'ndeki hasar uydudan görüntülendi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar Ukrayna'nın güneyinde devam ederken, geçen hafta itibariyle gerilim yeniden tırmandı.
KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA
Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Köprüde meydana gelen hasar uydu görüntülerine yansıdı.
Kerç Köprüsü'nden yaşanan patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), patlamaya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı. FSB, 5 Rus, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.
KİEV'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Kerç Köprüsü'nden yaşanan patlamanın ardından 10 Ekim sabahı Ukrayna'nın Kiev dahil birçok şehrinde peş peşe patlamalar yaşandı. Maxar, Kiev'de meydana gelen hasarın uydu görüntüleri paylaştı.
Ukraynalı yetkililer, 10 Ekim günü Rusya'nın Ukrayna'ya 75 roket fırlattığını, 41 tanesinin etkisiz hale getirildiği aktarmıştı.
Saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti,105 kişi ise yaralandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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