Kılıçdaroğlu'dan THK'ya ziyaret

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kılıçdaroğlu: Şu andaki yönetim THK'yı toparlamaya çalışıyor. Gezdik, yöneticilerden bilgi aldık. Geçmişte orman yangınlarında başarılı olan bir kurumun bugün atıl olmasından son derece rahatsızız. Dün yaptığım çağrıda iş insanlarına görev düştüğünü, herkesin duyarlı olması gerektiğini anlattım.

11 büyükşehir belediye başkanı bir açıklama yaptı. THK'nın ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız diye. THK ile 1 büyükşehir belediye başkanlarından belirlenen bir heyetin bir araya gelmeleri, finans ihtiyaçları için çalışmaları gerekiyor. Bu yazı THK yetkililerine iletildi. THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte bir takım yolsuzluklar yaşandı. Bu kuruma biz çocukluğumuzdan beri her türlü desteği verirdik.

Hükümet yetkililerine seslenmek isterim. 11 büyükşehir belediyemiz katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. İktidar yetkililerine seslenmek isterim. THK tüzüğü gereği ihaleye girmemesi lazım. 1 yıllık 3 yıllık ihalelere girmemeli THK. Bu ihalelerden müstesna tutulmalı. Tüzüğünde görevi ne ise, orman yangınlarını söndürmekse bu yetkiyi verirsin. THK bu hesabı her kuruma verir. Medya olarak siz izlersiniz, siyaset olarak biz izleriz. Hükümet bu konuda yasa teklifi getirirse her türlü desteği veririz. Biz de kanun teklifi veririz.

Bu cumhuriyetin kurumudur, cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Her türlü çabayı göstermeye hazırız. Umarım iktidar sahipleri de gösterirler. Günlük siyasi tartışmalarından uzak tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız.

Yazı 11 büyükşehir belediye başkanımızın aldığı karar kendilerine gönderildi. Desteğin yapılabilmesi için bir masanın etrafında uzmanlarla oturup belli kararların alınması lazım.

Eğer bize engel olmazlarsa, biz bu kampanyayı açarız değil 4 milyon, 14 milyon para da toplarız. Yeter ki toplanan para yerinde kullanılsın. Biz oturup THK yetkilileriyle bütün bu sorunları aşarız.

Yangında sürecin iyi yönetilmediğini sokaktaki vatandaş görüyor. Böyle bir felaketle karşılaştığınızda devlet dediğiniz kurumun bu felaketi süratle sonlandırması lazım. Sadece bizim belediyelerimiz değil AK Partili belediyelerin de gönderdikleri pekçok araç var. Biz bütün belediyelere teşekkür ettik.

Az önce THK'nın kuruluşu ile defteri gördüm. İnsanın gerçekten gözleri yaşarıyor. Cumhuriyet kolay kurulmamış, belli kararlar hemen alınmamış. Maalesef bu kurumların pekçoğu perişan edildi, ayağa kaldıracağız.

Sizler gazeteci olarak kamu görevi yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız haberlere bir başka otoritenin sınır getirmesi kabul edilemez. Bu demokrasiye ve ülkenin itibarına gölge düşürür. Bir televizyon baskıyla karşılaşıyorsa ağzımızla kuş tutsak da 'Türkiye'de demokrasi vardır'ı anlatamayız.