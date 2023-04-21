Kılıçdaroğlu: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz

DHA

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" ifadelerini kullandı.