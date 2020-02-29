Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Olayı duyduğum andan itibaren ben ve arkadaşlarım neler yapabilirizi oturup konuşuyoruz. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşmada beni derinden yaraladı.

Daha cenazeler defnedilmeden bu nasıl konuşmadır, bu nasıl kahkahadır. Neyin nesidir, hangi amaçla yapıyor bunu? Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Yüreği yanan bir insanım. Acımız var.

Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız kardeşim ya?

Bari millete bir baş sağlığı dileyin. Bu meclis niye var? Meclis toplansın. Erdoğan gelsin Meclis'e bir açıklama yapsın. Niye gelmiyor?

Emin olun çok üzgünüm. Hepimizin başı sağolsun. Kahraman ordumuzun her bireyini kucaklıyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir."