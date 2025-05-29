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        Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu

        Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:47
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        Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu
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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

        Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Kurultay soruşturması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti.

        Mengü, "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" iddiasında bulunmuştu.

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