Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıyor

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Kilis horoz karası" üzümü, kış aylarında da tüketilmek üzere kurutuluyor.

Diğer üzüm türlerine göre yüksek şeker oranı bulunan ve içeriğindeki kalsiyum, demir ve potasyum dolayısıyla şifa ürünü olarak da kabul edilen "Kilis horoz karası", kış aylarında da tüketilebilmesi için kurutularak pazarlanıyor.

Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, gazetecilere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2021 yılında kurulan birliğin yaklaşık 400 üyesinin olduğunu ifade etti.