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        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıyor

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Kilis horoz karası" üzümü, kış aylarında da tüketilmek üzere kurutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:24
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        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıyor
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Kilis horoz karası" üzümü, kış aylarında da tüketilmek üzere kurutuluyor.

        Diğer üzüm türlerine göre yüksek şeker oranı bulunan ve içeriğindeki kalsiyum, demir ve potasyum dolayısıyla şifa ürünü olarak da kabul edilen "Kilis horoz karası", kış aylarında da tüketilebilmesi için kurutularak pazarlanıyor.

        Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, gazetecilere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2021 yılında kurulan birliğin yaklaşık 400 üyesinin olduğunu ifade etti.

        Birliğe ait tesisin üreticilere destek amaçlı kurulduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Üreticilerimiz Kilis horoz karası üzümünü kurutup buraya getiriyor. Bu tesiste ürünleri işliyoruz. Satmak isteyenlerin ürünlerini birlik olarak satın alıyoruz. Satmak istemeyenlerin ürünlerini de paketleyip teslim ediyoruz. Bu yıl 3 bin 500 ton civarında rekolte bekliyoruz. Günde yaklaşık 6 ton civarında üzüm işliyoruz."

        Tesisi geliştirmek için çalıştıklarını gelecek yıl itibarıyla da pekmez üretimine başlamayı hedeflediklerini aktaran Yalçın, yörede "rumi" diye adlandırılan beyaz üzümlerden de sucuk ve pestil yapmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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