Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, polisevindeki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Birliğimizin ve beraberliğimizin yegane günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı şehrimizde huzur içerisinde kutluyoruz. Şehrimiz her geçen gün bir adım daha öne geçiyor, her gün biraz daha büyüyor. Bu büyümede, birlikteliğin gücü yadsınamaz. Ramazan, bu birlikteliğimizi ve gücümüzü arttırdı. Bundan sonraki süreçte de Kilis için hep beraber, el birliğiyle çalışmaya gayret edeceğiz." dedi.

Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Törende AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile Belediye Başkanı Hakan Bilecen de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.