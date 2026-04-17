Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 tutuklama
Kilis merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya'da "bahis ve şans oyunları" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı
35 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kilis merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde ele geçirilen birçok dijital materyale el konuldu.
23 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.